27 oct 2020

Parece que Ana Fernández se ha inspirado en su compañera de profesión Andrea Duro -que arrasó con un minivestido y botas de H&M- y le ha copiado un look del que también presumido en Instagram. Al parecer las famosas también han caído rendidas a la nueva colección del gigante sueco que ha traído prendas tan ideales como este jersey que ha sido nombrado el más bonito de la temporada o este vestido sostenible que es el favorito de las influencers.

De esta forma, Ana ha demostrado que el negro siempre es un acierto y lo ha hecho con un 'look total black' muy versátil y ponible. Un outfit que ha enseñado a su casi millón de seguidores protagonizado por un vestido de la colección The Vampire’s wife x H&M. "¿Quién dijo que lo gótico no podía ser glamuroso? La nueva colaboración de H&M desvela el misterio de una nueva feminidad", escribió junto a la fotografía la actriz.

En dicha imagen, Ana luce un vestido evasé corto en terciopelo negro reciclado con cuello redondo y que tiene como adorno un lazo cosido grande con tiras largas delante. Además, lleva las mangas largas abullonadas y los puños ceñidos de doble capa con elegantes botones. Cuesta 39,99 euros y, aunque la colección salió a la venta el pasado 22 de octubre, ya está agotado en la web de la marca.

Ana quiso demostrar que, aunque aparentemente parece un vestido de diseño elegante solo apto para eventos más especiales, es una prenda muy ponible que también puedes usar en el día a día. Y lo hizo añadiendo las botas del momento. Unas de estilo chelsea con suela track también de H&M que cuestan 34,99 euros y que son uno de los 'best seller' de la marca. ¡Ideal!