5 nov 2020

Desde que el normcore llegó a nuestras vidas, el pantalón de chándal pasó a ocupar un nuevo puesto en nuestra escala sartorial. Eso por no mencionar los últimos meses que hemos vivido confinados en los que se ha convertido en el comodín para cualquier look que se precie de la nueva oficina en casa. La comodidad ha pasado a jugar el papel más importante en lo que afecta a la elección de muchos de nuestros looks cotidianos, con las sudaderas convertidas en otro referente incontestable, la oferta de joggers de algodón ha proliferado hasta niveles estratosférticos.

Pero en un sorprendente giro de guión y cuando pensábamos que la tendencia no podía dar más de sí, el ingenio de Sfera nos ha sorprendido con una prenda que fusiona lo mejor de ambos mundos y que nos ha hecho desearla inmediatamente.

Se trata de un pantalón de canalé en algodón gris. Hasta aquí todo correcto y sin sorpresas. Pero la cosa cambia con un original volantazo de patronaje que pone el acento sobre la cintura y el bajo.

Mediante un elástico, la cinturilla de tiro alto se ciñe dejando por encima un volante cuyo efecto óptico estiliza y alarga la figura. Un recurso que permite poder combinarlo con una blusa o un jersey de lana y meterlo por dentro para potenciar la silueta.

El toque final y por el que de verdad este pantalón te va a fascinar es el volante que lleva en el bajo. Un pequeño detalle fruncido que sin embargo es de lo más efectista. Esto permite que puedas llevar el pantalón con todo tipo de calzado; desde botas y botines hasta sandalias de tacón o incluso con zapatillas deportivas, sin perder en ningún caso estilo.

Así que si pensabas que un pantalón de chándal no tenía nada más que ofrecerte, a pesar de que se trata de una de las relaciones más sólidas y solventes que hemos mantenido con una prenda en los últimos meses, te equivocabas. Este diseño de Sfera está a la venta por 29,99 euros, disponible en tallas S,M y L.