10 feb 2021

Compartir en google plus

Preumiendo del cambio de look que se ha hecho con flequillo largo y un color que endulza las facciones, Paula Echevarría publicó unas imágenes en su perfil de Instagram para enseñar a sus seguidores el look cómodo que había escogido para un día de frío y lluvia en Madrid. Un outfit en protagonizado por la prenda de abrigo estrella de la próxima temporada: la gabardina. Y es una de Bershka incluso más original que esta de Zara que ha enamorado a Vicky Martín Berrocal y que le ha robado su hija Alba Díaz.

La actriz apostó esta vez por un chándal azul marino de Primark formado por un pantalón tipo jogger y una sudadera de cuello redondo y sin capucha de corte oversized. Un look muy original y adecuado para el momento que está viviendo, ya que la parte de arriba lleva estampado en un lateral la frase "Hello baby (Hola bebé)", haciendo referencia a que será su segundo hijo. Paula lo combinó con zapatillas deportivas blancas de New Balance, un bolso de Dior y un abrigo que ha llamado especialmente nuestra atención.

Se trata de un abrigo tipo trench en color negro acharolado. Una especie de gabardina muy original que la actriz ha comprado en Bershka y que nos parece perfecta porque combina muy bien con todo por su color negro, pero que es ideal para los días de lluvia que vienen en primavera por su efecto chubasquero que le da un toque muy original. Lo mejor de todo es que es una prenda que forma parte de las rebajas de Bershka, antes costaba 59,99 euros y que ahora -con mucha suerte- puedes encontrar por tan solo 9,99 euros. ¡Descuentazo!

Entre tanta buena noticia, algo malo tenía que haber. Y es que esta más que agotada en la página web. Pero un chollo así no se nos resiste y nosotras ya estamos dispuestas a buscarla en tienda porque merece (y mucho la pena). ¡Nos ha encantado!