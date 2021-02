16 feb 2021

La conexión entre Victoria Beckham y Zara puede ser hasta telepática: ambas marcas aspiran a versionar prendas básicas del fondo de armario, esas que funcionan a cualquier edad, en todas las temporadas y sea cual sea tu silueta. De la última colección de la diseñadora británica, la de la inminente primavera, nos quedamos, además de con este look de pelo, con unos espectaculares pantalonesvaqueros azules, con una vuelta XXL que nos ha dejado maravilladas. Con una simple y enorme doblez, ha sido capaz de elevar su estilo casi hasta su tope. De hecho, es un truco que podemos poner en práctica con cualquier vaquero de pernera ancha siempre que respetemos las dimensiones de la vuelta: tiene que ser máxima.

Si no eres muy mañosa con la aguja y el dedal (me temo que esa vuelta gigante puede necesitar algunas puntadas), Zara te resuelve el capricho no con uno, sino con tres vaqueros que también llevan esta magnífica vuelta en el bajo. Nuestro favorito es un diseño de color negro y tiro alto, quepuedes llevar con o sin el bajo vuelto. El precio es el básico de Zara para los vaqueros: 29,95 euros.

De cara a la primavera, quizá sean estos vaqueros de color blanco los que encajen mejor en tu armario de temporada. Como sucede con los negros, puedes decidir si llevar el bajo marcado y bien marcado o con el pantalón a todo lo que da el largo. Son un diseño clásico cinco bolsillos, con las perneras anchas y cuestan 29,95 euros.

Una última opción, con uno de esos colores entre arena y marrón claro que se integran perfectamente en los estilismos tono sobre tono que tanto se llevan esta temporada. Son los mismos vaqueros cinco bolsillos, pero en este color tan interesante y con un precio aún más atractivo: 25,95 euros. Aún lo tienes en todas las tallas (hasta la 46).