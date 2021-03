12 mar 2021

Compartir en google plus

Aunque nuestra preocupación por las prendas de abrigo la hemos dejado atrás, es cierto que entre tus compras para la próxima temporada no puede faltar esa chaqueta que echarte encima por si refresca. Aquí ya hemos hablado de la chaqueta de punto de Zara con el color más ideal para la primavera y queda de lujo con vaqueros o de la chaqueta de punto que te ayuda a conseguir el look de primavera perfecto. Pero no podemos dejar de sumar posibilidades a nuestros estilismos y hemos encontrado en Stradivarius dos propuestas de punto perfectas para el entretiempo que apuestan por dos diseños infalibles, pastel o clásico.

Estas dos chaquetas de punto estructuradas de la firma de moda de Inditex son ideales para combinarlas con nuestros vaqueros favoritos o con los pantalones en tonos pastel que van a triunfar esta primavera. Aunque también van a ser prendas infalibles si te decantas por una falda midi y, por supuesto, un vestido.

Una de las propuestas a las que le vas a poder sacar más partido en los próximos meses es esta chaqueta en tonos pastel, con diseño de rayas horizontales con ondas. En verde, lila, blanco, rosa y azul, tiene acabados en rib en lila y cierre frontal de botones a tono.

Con cuello de pico y mangas largas, cuesta 25,99 euros y está disponible entre las tallas XS y L, aunque la última se está agotando.

Si lo que quieres es una chaqueta que puedas ponerte en cualquier momento del año, esta en tonos blancos y negros puede ser la elección perfecta. Confeccionado en punto calado con líneas horizontales a contraste, el cierre frontal de botones también viene en color negro.

De mangas largas, cuello de pico y acabados en rib en el tono claro, podemos encontrarla entre las tallas XS y M por 25,99 euros.