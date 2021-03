17 mar 2021

Compartir en google plus

A pesar de que la temporada que estamos a punto de empezar es ese momento del año en el que dejamos en casa y guardamos muy bien abrigos, jerséis y demás prendas de abrigo, todas sabemos, y las madres especialmente, que no puede faltar en tu armario esa prenda que tener a mano “por si refresca”. Y a las cazadoras vaqueras y bomber hay que sumar los cárdigans como este rojo de H&M tan favorecedor que es perfecto para dar vida a tus looks más básicos o el cárdigan rainbow más colorido, ideal para combinar con zapatillas y darle un toque divertido a tus looks comfy. Una propuesta que tenemos que tener en cuenta, especialmente si como los que hemos encontrado en H&M, cuestan poco dinero.

La firma de moda sueca ha incluido en su última colección un cárdigan de punto de diseño holgado perfecto para tus looks casual que además podemos encontrar en cinco colores diferentes. Y no importa cuál es tu favorito, porque todos ellos tienen un precio muy asequible, 9,99 euros.

De manga larga, con bajo por debajo de la cintura y sin botonadura, este cárdigan está confeccionado en punto suave holgado en poliéster reciclado.

Disponible en color turquesa, caqui, blanco, negro y mostaza, es ideal para combinarlo con cualquier estilismo si apostamos por los tonos básicos, o con nuestras prendas en los tonos tendencia de la temporada si nos decidimos por los otros. Y, por supuesto, cualquiera de ellos combina a la perfección con unos vaqueros, que son su mejor compañero de look.

Todos ellos han sido lanzados entre las tallas XS y XL, pero en caqui solo queda en la primera talla, en mostaza en la XS y S y en blanco en todas.

Si buscas una prenda barata y a la que sacar partido, este cárdigan holgado de H&M no puede faltar en tu cesta de la compra.