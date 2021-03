18 mar 2021

Las influencers nos descubren cada día autéticos hits de moda para apuntarnos a nuestra lista de deseos. Si ayer lo conseguía Rocío Osorno con su conjunto de sobrecamisa y pantalones anchos de Zara y Alba Díaz con los vaqueros de Zara que le quitó a su madre, hoy la 'trendsetter' es Violeta Mangriñán y su jersey con estampado de cebra.

Nos encanta la evolución del estilo de Violeta, que ha conseguido refinarse con el paso de los años y ser capaz de encontrar las prendas más de moda en nuestras tiendas low cost favoritas (como lo hizo con este mono de tweed de Zara) y combinarlas con otros complementos no tan al alcance de todos (Paula Echevarría es su maestra). En el caso del look que os traemos hoy, la prenda asequible que, además nos ha enamorado es su jersey de Üterque con estampado de cebra, que ha combinado con unos carísimos zapatos destalonados de tacón de The Attico (590 euros).

Como ya te habíamos dicho, su jersey es de Üterque y tiene manga larga con volumen, cuello redondo y, aunque no es entallado, sí se acomoda a la figura. Puedes encontrarlo en talla S y M por 69 euros

Hemos encontrado otros clones que te van a encantar, como esta sudadera de DKNY, a la venta en Zalando con cuello redondo y cintura elástica (y un poco corta) que puedes encontrarlo rebajado al 50% por 42,45 euros.

Seguimos con este jersey de QED London para Asos que tiene cuello alto y manga larga y queda como un guante. Además, también está rebajado y puedes conseguirlo por 34,99 euros.

Y para terminar, el jersey más barato de la selección es este de Shein con hombros caídos, cuello redondo y un poco más largo que los otros. Lo pueds encotrar en talla única por 18 euros.

Si te gusta el estampado de cebra, aquí tienes varias opciones. Luego si lo quieres combinar con unos zapatos de 600 euros, es cosa tuya.