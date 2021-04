12 abr 2021

De Amaia Salamanca hemos aprendido sus secretos para presumir de melena como este champú para pelo graso que usa, pero tenemos que reconocer que lo de vestirse no se le da nada mal. Después de arrasar con este cambio de look con el que se ha pasado a morena, la actriz ha publicado una imagen en su perfil de Instagram en la que luce uno de los looks más tendencia del momento. Y lo ha hecho con un jersey de Zara que vas a querer copiar en cuanto lo veas.

Amaia publicó unas fotografías con el que parece ser el nuevo miembro de la familia. "Fin de semana lleno de sorpresas", escribió junto a la publicación en la que aparece con un cachorrito que parecen haber acogido como mascota. En dichas imágenes, la actriz aparece con un look casual, ponible y muy cómodo perfecto para estos días y que tiene como protagonista el famoso jersey de rayas de Zara.

Se trata de un jersey en color crudo con finas rayas en azul marino, que tiene un corte oversized, manga larga y cuello redondo. Cuesta 29,95 euros y es una de las prendas que más éxito está teniendo del gigante de Inditex. De hecho, en la web de la marca aparece agotado en la talla M.

Amaia, en vez de apostar por la fórmula clásica de pantalones vaqueros, añadió unos en color blanco, demostrando que quedan de maravilla y que son una opción perfecta para primavera. Ella escogió un modelo pitillo en un look que completó con unas zapatillas de bota con cordones y tachuelas. ¡Nos encanta!