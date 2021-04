30 abr 2021

Si algo tiene la Reina Letizia es que casi nunca deja indiferente con sus looks (ni siquiera cuando ha caído en el hastío sartorial y nos ha aburrido sobremanera con sus 'uniformes' de trabajo durante semanas). Hay quienes adoran cada una de las prendas que luce y quienes, por el contrario, nunca ven un acierto en sus estilismos. Da igual lo que se ponga... en ambos casos. Hoy doña Letizia ha vuelto a dividir a la redacción con la apuesta que ha hecho para presidir en Totana, Murcia (donde hace pocos días quedó eclipsada con los looks 'low cost' de sus hijas), el VI Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras. ¿A favor o en contra de su combinación de prendas y colores?

La Reina visita varias aulas del CPEIBas “Guadalentín”, en las que estudian alumnos con patologías poco frecuentes. VI Congreso Educativo sobre Enfermedades Raras @FEDER_ONGhttps://t.co/kwkwR5KPVkpic.twitter.com/WoPI83wlxl — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 30, 2021

En esta ocasión, la Reina ha vuelto a apostar por el 'made in Spain', pero esta vez ha elegido Uterqüe en vez de Massimo Dutti (su favorita) para combinar prendas nuevas y de estreno: unos pantalones rojos culotte de cintura marcada y detalle de botones dorados que tiene desde hace varias temporadas, una blusa blanca de mangas farol con volumen (está disponible aún en todas las tallas y cuesta 70 euros) y unos salones de charol con tacón cómodo, todo de la firma de Inditex.

Pero, ¿qué tiene este look para dividir a la redacción? A favor de la Reina diremos que el color rojo siempre es una apuesta segura para ella (aunque el azul pavo real que ha lucido últimamente también le sienta fenomenal), y nos encanta que siga apostando por marcas españolas accesibles que den visibilidad a nuestra moda y que, además, haga lo que hacemos todas: estrenar ropa de nueva colección y combinarla con los grandes éxitos de nuestro fondo de armario. La blusa blanca de Uterqüe, con esas mangas tan especiales, es realmente bonita y el escote cuadrado favorece a doña Letizia.

Sin embargo, hay también unos cuantos 'contras'. Los pantalones no terminan de sentarle bien (a pesar de haberlos llevado en otras ocasiones) porque quizá se le han quedado un poco grandes: no le ajustan bien a la cintura, le hacen bolsas en las pinzas y deberían ser un par de centímetros más cortos para estilizar mejor sus piernas. Sin embargo, el mayor pero que ponemos al look son los zapatos: este estilismo pedía a gritos unos buenos stilettos con taconazo o, en el extremo opuesto, unas bailarinas muy escotadas e, incluso, unas zapatillas que dieran un aire 'sporty' (algo impensable para la Reina en un look de trabajo). Si doña Letizia, además, hubiera añadido un pañuelo al cuello o algún collar el conjunto habría ganado unos cuantos puntos.

Y tú, qué opinas de este look de la Reina: ¿a favor o en contra?