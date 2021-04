30 abr 2021

Actitud y ropa que quita años. Si Vicky Martín Berrocal lleva las combinaciones que mejor sientan tanto a los 20 como a los 40 es porque cumple a rajatabla con estas dos premisas que la convierten en una de nuestras famosas favoritas a la hora de vestir. Ya nos lo ha demostrado con prendas como este pantalón paperbag agotado que hace tipazo, esta camisa vaquera ideal para entretiempo o estas zapatillas cómodas que no se quita porque combinan con todo y aportan el toque de estilo definitivo.

En la misma onda, hemos fichado todos los detalles del último total look rejuvenecedor de la diseñadora que te va a gustar tanto como a nosotras: sudadera rosa made in Spain, vaqueros estilizadores de Zara y el calzado cómodo y casual por excelencia: unas zapatillas blancas que nunca pasan de moda. ¡Dentro look!

Video: Los looks de maquillaje con los que Vicky Martin Berrocal se quita años de encima

Vicky ha lucido una sudadera rosa de corte oversize que está a punto de agotarse. Es de Mekkdes, una firma española que crea todas sus prendas a mano. Esta en concreto, es de felpa gruesa, ideal para el entretiempo, cuello redondo, detalles de parches estampados, puños y bajo rematados con RIB y manga larga con mucho volumen. Cuesta 68 euros y solo está disponible en la talla XS-S. La M-L está agotada.

La colaboradora de televisión la ha combinado con unas jean mom clásicos de Zara que estilizan mogollón y que sientan bien a cualquier figura. El modelo exacto no lo sabemos, pero estamos seguras de que con estos vaqueros vas a copiar este look rejuvenecedor sin esfuerzos. Encuéntralos en la firma de Inditex por 25,95 euros y elige color entre negro, blanco, azul clarito, gris o azul medio.

Terminamos con los detalles que marcan la diferencia: esos complementos que transforman cualquier conjunto. Para los pies, Vicky ha elegido unas zapatillas cómodas y blancas icónicas, las Nike Air Force. Un modelo que arrasa entre las influencers y que nunca pasa de moda. Eso sí, este look no sería lo mismo sin el toque de estilo definitivo: una coleta efecto lifting, unos pendientes de aro y el clásico bolso negro de Chanel.