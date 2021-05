13 may 2021

Encontrar el vaquero perfecto no es tarea fácil, lo sabemos. Por ello, y como compartir es de guapas, cuando fichamos un modelo de esos que lo tiene todo, no dudamos en enseñarlo. Lo mismo le ha ocurrido a Vicky Martín Berrrocal. La diseñadora acostumbra a enseñar algunos de sus looks en su perfil de Instagram como este con sudadera y zapatillas y entre sus última publicaciones ha sido un pantalón vaquero lo que ha llamado la atención de sus seguidores. Y tal ha sido el revuelo, que no ha tenido más remedio que desvelar que son de Zara y de qué modelo exacto se trata.

Vicky Martín Berrocal enseñó a sus seguidores los detalles de un look. Ella acostumbra a lucir estilismos con prendas básicas a las que añade algún toque sofistica y que, normalmente, están formados por prendas low cost. Mango, Zara y Oysho son sus firmas favoritas y entre sus prendas preferidas no puede faltar nunca una blazer y unvaquero ancho. Y ha sido esta última la que sus seguidores han querido saber hasta la referencia.

"El sábado llevaba un vaquero con una camisa celeste de Zara y me preguntábais mucho por la referencia. No sé si esto os puede valer", escribió junto a una imagen de la etiqueta de la prenda en la que se puede leer "The 90's Full Lenght". Y sí, son uno de los vaqueros del gigante de Inditex que más éxito han tenido y que están casi agotados.

Se trata de unos jeans de tiro alto con cinco bolsillos y pernera larga ancha. Un diseño muy favorecedor y súper tendencia que se inspira en las técnicas de lavado japonesas con efecto desgastado marcado, color índigo medio y bajo sin costura con efecto sobre tintado. El resultado es un aspecto vintage. Además, están fabricados en denim sin elastano de 12oz con estructura cross hatch que le proporciona carácter y singularidad. Están disponibles en dos tonos de azul y cuestan 29,95 euros.

El modelo oscuro que ha lucido Vicky está agotado desde la talla 38 a la 44 y no nos extraña porque sientan de lujo y su diseño ancho y largo está súper de moda. ¡Gracias Vicky por este súper consejito!