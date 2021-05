26 may 2021

Compartir en google plus

El 'made in Spain' está más de moda que nunca. Las mujeres que más saben de estilo en nuestro país apuestan por la marca España para sus mejores looks. Lo hemos visto en la boda de Belén Corsini y Carlos Fitz-James Stuart, en los looks más sorprendentes de la Reina Letizia, en las lecciones de estilo de Inés Domecq, nuestro nuevo referente de estilo, o con las influencers que han dado una nueva vida a algo tan nuestro como el mantón de Manila con estas impresionantes faldas. Ahora es otra de nuestras 'musas', Nuria Roca, la que barre para casa con tres firmas españolas de vestidos y complementos que necesitas incluir ya en tu ruta de 'shopping' este verano.

La presentadora ha vuelto a usar su cuenta de Instagram como la influencer que es (somos muy fans de su 'hashtag' #paratodoslosquemepreguntáispor), y nos ha enseñado las tres novedades de su armario para este verano, tres piezas de plena tendencia y con un denominador común: el 'made in Spain'. Nuria Roca ha empezado por un bolso, un capazo de rafia con detalle de piel (265 euros) perfecto para la playa, pero también para nuestros looks veraniegos más relajados. De la firma Amor Boho, está hecho a mano en Ubrique, y disponible en dos tamaños y cuatro colores diferentes.

La siguiente incorporación a su armario de verano ha sido un vestido midi tipo caftán con escote de pico y mangas abullonadas en un llamativo color fucsia con estampado boho, un tono perfecto y muy favorecedor para potenciar nuestro bronceado. Es de la firma Magnolya, está diseñado y hecho en España, cuesta 242 euros y queda igual de bien con sandalia plana, con tacones o con unas alpargatas de cuña de esparto.

Para completar su look veraniego, Nuria Roca ha mostrado sus nuevas sandalias, unas comodísimas de estilo noventero con suela de plataforma plana y tiras cruzadas de Alohas que están rebajadas a 119 pero tienen lista de espera: esta firma 'made in Spain' es también eco-responsable, así que trabaja 'a demanda' para no malgastar productos.

Juntas en un total look 'made in Spain' o por separado, las tres prendas recién llegadas al armario de Nuria Roca ya nos hacen soñar con el verano.