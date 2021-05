1 may 2021

Nuria Roca (y su equipo de estilistas, por supuesto) tiene un gusto especial a la hora de combinar cualquier prenda. Es capaz de crear looks cómodos y estilosos para su día a día sólo con una blazer y unos botines o lucir con maestría un traje con un estampado difícil en sus combinaciones para 'El Hormiguero'. Se ponga lo que se ponga, todo le queda bien, hasta las prendas que, por sí solas, no nos llamarían la atención.

Esto es lo que ha ocurrido con el último look que llevó en la tertulia de 'El Hormiguero'. Como hace hatibualmente, lo compartió en sus redes sociales bajo el hastag #paratodoslosquemepreguntáispor y todas nos fijamos en su pantalón, tan parecido al que llevaban nuestras madres en los 90.

No es una prenda que llame la atención por sí sola, pero Nuria nos ha enseñado que en la combinación está el éxito. Se trata de un pantalón tobillero de la marca Molly Bracken con estampado tropical y tejido fluido que puedes encontrar en la web de la marca en todas las tallas por 55,95 euros.

Lo ha combinado con un jersey (que no es la primera vez que le vemos) de American Vintage en color morado, de manga larga, cuello barca y corte oversize, que ha metido por dentro de los pantalones para darle un toque desenfadado al conjunto. Está disponible en la web de la marca por 95 euros.

Y para terminar, Roca ha jugado con la combinación de colores con unas sandalias de Mascaró y un cinturón de Essentiel Antwerp, ambos en color amarillo fluor. Las sandalias son de tacón fino y alto, de 7 centímetros, y sujetan el pie a través de una tobillera.

La combinación general del conjunto, con estampados y colores difíciles de unir, hacen que un pantalón que no nos parece demasiado atractivo, se convierta en el centro de un look que rejuvenece y no puede ser más de tendencia. Bien hecho, Nuria.