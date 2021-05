27 may 2021

Compartir en google plus

Somos muy, pero que muy fans de el estilo clásico de Ana Boyer. La hermana de Tamara Falcó ha heredado el buen gusto de su madre Isabel Preysler y triunfa en las redes con muchos los estilismos que luce en algunas fotografías. Hace unos días le fichábamos este look de entretiempo que puedes copiar en Mango y esta falda mid súper cómoda. Ahora, después de arrasar con este corte de pelo tan favorecedor, Ana ha lucido unas zapatillas blancas con un look muy original que vas a querer copiar.

Ana ha dejado claro que le gusta la ropa cómoda, clásica y que en muchas ocasiones escoge un estilo deportivo que combina con prendas más arregladas y con el que consigue un resultado de diez. Es lo que ha ocurrido con el último estilismo que ha lucido en su perfil de Instagram y del que le hemos fichado unas zapatillas blancas ponibles y muy cómodas.

La hija de Isabel Preysler luce un conjunto negro muy cómodo al que dio vida con una gabardina de cuadros y un sombrero a juego de Off Wear. Dos prendas ideales y perfectas para los días de lluvia que hay en el entretiempo y con las podrás subir el nivel de tus looks gracias al bonito estampado que lleva. Ana completó el look con unas zapatillas blancas de Adidas que pegan con todo.

En concreto, se trata del modelo Stan Smith, el clásico modelo de la firma que ha reinventado en varias ocasiones y que ahora puedes comparar en diferentes colores, materiales e inckuso con originales bordados y estampados. Ana escogió el modelo más básico en color blanco con los detalles en color fucsia (100 euros). Un diseño que pega con todo y que es súper ponible y cómodo. Además, añadir una zapatilla tan deportiva a tus looks del día a día aportará un toque súper rejuvenecedor.