1 jun 2021

Compartir en google plus

La verdad es que no pensábamos que un look vaquero pudiera sorprendernos a estas alturas de la tendencia. Es que lo hemos visto prácticamente todo solo en esta última temporada: diseños noventeros exagerados, patrones retro años 70, customizaciones de todo tipo, estampados... Y, sin embargo, esta estilismo de Laura Matamoros nos ha dejado apabulladas con una combinación totalmente clásica y espectacularmente bonita. La cazadora es una preciosidad, con sus bolsillos de parche, y el short ligeramente deshilachado resulta súper cool con ese primer botón desabrochado. Es un dos piezas denim de The Kooples y supera los 300 euros. Pero tenemos un clon. Y puede ser hasta más bonito.

Cazadora oversize en denim claro de la nueva colección de Stradivarius. pinit

Cuidado con esta alternativa que hemos encontrado en la nueva colección de Stradivarius, porque nos encanta el tono del denim en el que conjunta shorts y cazadora, de un azul espectacularmente primavera y con un toque retro genial. La cazadora, además, se escapa del patrón vaquero clásico y lleva dos bolsillos de plastrón igualmente protagonistas. El patrón oversize es perfecto para mezclar con un short y el bajo sin rematar también nos parece un acierto. El argumento definitivo: cuesta solo 25,99 euros.

Shorts con cintura alta y vuelta en el bajo de Stradivarius. pinit

En la misma línea de diseño retro, la nueva colección de Stradivarius propone unos shorts que van perfectamente con la cazadora: el tono azul del denim es prácticamente igual. Pero, además, estamos de nuevo ante un diseño inesperado, con un tiro alto que no solemos encontrar en pantalones shorts, bajo acabado en vuelta y costuras pespunteadas originalísimas (25,99 euros). podemos prescindir totalmente del cinturón negro y hacer como Laura Matamoros: soltarnos ese primer botón.