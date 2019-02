28 feb 2019

ARCO no solo es una de las ferias de arte contemporáneo más importantes, y polémicas, de Europa: también es el punto de encuentro de tendencias (artísticas y de moda) e influyentes en Madrid durante los días que se celebra en la capital. En la inauguración de la edición 2019 hemos visto uno de los looks más sorprendentes y atrevidos doña Letizia, pero no podemos dejar de hablar de otra reina de moda, Marta Ortega, que no ha faltado a su cita anual con las vanguardias.

Para recorrer la muestra de ARCO, la 'primera dama' de Inditex ha apostado por un look de inspiración militar de Zara, una de las tendencias por las que la firma de moda ha apostado más fuerte esta temporada desde el lanzamiento, a bombo y platillo, de la después poco exitosa línea SRPLS. La colección, que buscaba dar una nueva visión, una nueva perspectiva de la moda, por "la asimilación de la inspiración militar en el estilo cotidiano, convirtiéndolo en el fondo de armario del público actual", no ha vendido lo que se esperaba, y prueba de ello es que la mayoría de sus prendas han llegado a las rebajas con descuentos escandalosos.

Es el caso de la chaqueta que ha lucido Marta Ortega en ARCO, una cazadora negra de estética militar con detalle de camuflaje en el forro y los puños, que salió a la venta por 149 euros, y en el último día de las rebajas de invierno sigue disponible en todas las tallas por apenas 39.99 euros.

La hija de Amancio Ortega ha sabido reinterpretar mejor que nadie ese estilo marcial por el que ha apostado fuerte Zara, y ha combinado su chaqueta de la línea SRPLS con un vestido midi verde khaki (ahora mismo hay uno muy similar en nueva temporada), unas botas militares con plataforma de Dr. Martens, y un mini bolso de piel, ese sí, de Hermès.

¿Será este look el golpe de efecto que necesitaba la colección SRPLS para triunfar en ventas? ¿Conseguirá Marta Ortega agotar su cazadora en tiempo récord, como ocurrió con su look de la última MBFWM, o con el famoso vestido de flecos? Las rebajas acaban en unas horas...

