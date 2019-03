27 mar 2019

Si hay una prenda que no puede faltar en tu armario esta o cualquier otra temporada es sin duda la americana o blazer. De hecho es uno de esos básicos de armario que nos negamos a desechar porque son tan capaces de salvar un 'look' de diario, como uno más elegante o incluso de fiesta. Pueden con todo y además siempre están incluidas en las nuevas colecciones de nuestras firmas favoritas. Pero... y ¿si te dijéramos que esta primavera habrá una nueva blazer que será tendencia y que no tiene nada que ver con lo que has visto hasta ahora? ¿Quieres saber a qué blazer nos referimos verdad?

Hablamos de la blazer 'cropped'. Bershka ha sido la firma encargada de proponernos este nuevo diseño de blazer a través de su última colección más primaveral. Se trata de un tipo de blazer cruzada y corta perfecta para dar ese toque estrella a nuestros 'lookazos' y que además es perfecta para estilizar al máximo la figura. De hecho parecerás incluso más alta ya que alargará visualmente tus piernas.

Bershka de momento ha sacado este nuevo modelo de blazer en dos diseños diferentes.

Por un lado dos modelos en tonos neón:

Blazer cropped neón en color verde o coral (25,99 euros). pinit Bershka.

Y otros dos modelos más con estampado de cuadros vichy:

Blazer cropped con estampado de cuadros vichy en color rosa o amarillo (25,99 euros). pinit bershka.

Ambos modelos de americanas con cuello solapa, cierre de doble botonadura y puños acabados en vuelta aún se encuentran disponibles en la web de la firma y además a precio 'low cost' de 25,99 euros.

¿Se convertirá esta en la nueva prenda estrella de la temporada? Sin duda, tendremos que esperar a que las 'influencers' se pronuncien al respecto. Mientras tanto te aconsejamos que no las pierdas de vista...

