27 mar 2019

Tenemos una nueva falda midi de Zara que no tardará en convertirse en el nuevo 'must' de las 'influencers' y estamos tan seguras de ello porque, además de llevar el complemento estrella de esta temporada (las lentejuelas), se trata de un diseño con abertura, incluye uno de los colores de tendencia y además su diseño es muy similar a una de las faldas midi de lentejuelas que más arrasó a finales del año pasado.

Si tú también te quedaste con las ganas de hacerte con una de las faldas más bonitas de Zara, te encantará saber que la firma de Inditex ya ha encontrado una sustituta para esta primavera. Esta vez la firma ha apostado por un color rosa empolvado que nos parece perfecto para esta nueva temporada y además nos parece ideal tanto para un 'look' de invitada como para un 'look' de diario como nos proponen en la web.

Zara tiene una nueva falda de lentejuelas viral. pinit Zara.

Con camiseta básica blanca, sandalias planas y chupa de cuero en color negro, no se nos ocurre mejor opción para estrenarla estos primeros días de primavera en los que las temperaturas no dejan de subir y bajar. Incluso nos parece que quedaría espectacular con uno de esos 'looks' de jersey finito y Converse blancas, ¡las opciones son infinitas!

Este nuevo diseño de falda es perfecto tanto para un 'look' de invitada como para un 'look' de diario. pinit Zara.

Y lo mejor es que esta falda larga con aplicación de lentejuelas, forro interior, bajo con abertura lateral y cierre lateral con cremallera aún se encuentra disponible en la web de la firma porque apenas lleva un día a la venta, pero estamos seguras de que pronto el 'efecto influencer' acabará en tiempo record con esta nueva prenda viral.

Falda midi de lentejuelas con aberturas y en color rosa empolvado, 39,95 euros. pinit Zara.

La encontrarás disponible de la XS a la XL y además a un precio de ¡39,95 euros! ¿A qué esperas para hacerte con ella?

