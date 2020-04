14 abr 2020

Muchas de nosotras tenemos el armario lleno de vestidos arreglados, de esos que nos hemos comprado para bodas o eventos familiares pero que solo nos hemos puesto una vez. Y es que aunque no seamos de muchos volantes, encajes y lentejuelas, tampoco sabemos cómo volvernos a poner esos vestidos en un look de diario. Por eso nos ha parecido muy interesante cómo María Fernández-Rubíes ha reciclado un vestido muy formal en un look que te puedes poner cualquier día. Sí, incuso para estar en casa. Hay mañanas que nos apetece arreglarnos más, así que... ¿por qué no?

Te explicamos la clave, que se ve a simple vista. María ha elegido un vestido con efecto plisado de & Other Stories, en un tono rosa fuerte con una especie de estampado parecido al muaré. Un traje que bien podría ser hasta un look de invitada, si le ponemos unos pendientes XL y, por ejemplo, unas sandalias joya. Pero ella ha cambiado todo esto por un complemento que está muy de moda esta temporada: unas sandalias ugly de estilo surfero. En concreto, ella ha elegido una de las firmas que más están triunfando entre celebrities e influencers, Arizona love. Son una firma especializada en sandalias 'trekky' que está arrasando en todo el mundo y que han sabido aprovechar la tendencia de los ugly shoes para lanzar una colección hecha con los míticos pañuelos bandana, en diferentes colores.

Estas son las sandalias ugly de Arizona love con las que María Fernández-Rubíes combina su vestido plisado largo de & Other Stories.

Este es el modelo que lleva María, cuestan 115 euros en la web de la firma, aunque también se pueden comprar en tiendas multimarca. La suela tiene una altura de 2,5 cm y los pañuelos de las tiras están confeccionados en algodón 100%.

Una cambinación genial que nos parece perfecta àra sacarle partido a todos esos vestidos que tenemos guardados ne el amario. Y, sobre todo, la excusa perfecta para comprarnos las sandalias de moda de este verano. ¿Te apuntas a estas chanclas fashion? Nosotras, sí.