1 jun 2021

El 'made in Spain' está de moda, y esta temporada lo están demostrando las mujeres más elegantes de nuestro país. De la Reina Letizia a las influencers, las que más saben de moda apoyan a los diseñadores nacionales con looks de lo más inspiradores. Nuevas marcas y firmas consagradas, amén del low cost de Inditex o Mango, marcan la tendencia este 2021, y el último ejemplo lo hemos encontrado en el Instagram de Ana Boyer, abanderada de excepción de esta corriente que pone en valor a nuestros creadores.

En los últimos meses hemos visto cómo la más pequeña del 'clan Presyler' iba mostrándose en Instagram como la influencer que es, y como digna heredera de su madre Isabel y su hermana Tamara Falcó, nos ha inspirado con looks súper apetecibles, favorecedores y con el sello 'made in Spain'. Gracias a ella hemos descubierto firmas nacionales como By Niuma, pero ha sido un look del consagrado diseñador Hannibal Laguna el que nos ha dejado con la boca abierta.

Era Cristina Reyes, la estilista de la familia y responsable de los mejores looks de Isable Preysler o Tamara Falcó, la que confirmaba en Instagram que el vestidazo de Ana Boyer llevaba el sello de Hannibal Laguna, el diseñador de origen venezolano (y corazón alicantino) que lleva más de tres décadas reinando en la pasarela española y firmando algunos de los looks más imponentes de nuestras famosas (de Paz Vega a Ana Obregón o Carmen Lomana) en las grandes citas sociales y alfombras rojas "interpretando el legado español de forma innovadora y adaptando la excelencia artesanal de la Alta Costura a las nuevas siluetas contemporáneas".

Aunque no sabemos el "proyecto especial" que Ana Boyer y Cristina Reyes están preparando, el vestido de Hannibal Laguna nos ha robado el corazón con su diseño hiperfemenino y muy romántico, su favorecedor tono rosa empolvado, su lujoso tejido y esa silueta con cola de sirena y mangas farol que parecen sacadas de un cuento de princesas.