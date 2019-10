2 oct 2019

Desde que nos enteramos de que Ashley Grahamestaba embarazada, seguimos paso a paso su viaje y su lucha, para normalizar los cambios en el cuerpo femenino durante la gestación.

La modelo no para de compartir las estrías que han aparecido en su cuerpo desde que se va a convertir en mamá, pero también, comparte con sus seguidores como no ha cambiado su rutina a pesar del embarazo.

Instagram ha sido testigo de su último entrenamiento y nosotras, que luchamos cada día para no faltar al gimnasio con una excusa tonta, no podemos ser más fans.

Y es que, como ha afirmado la modelo en el copy de su publicación, no va a cambiar la rutina y hacer deporte, para ella, es un estilo de vida que no va a cambiar pese al embarazo. Las redes no se han hecho esperar y han comentado animando a la futura mamá.

La prgeunta, se la hacen muchos usuarios, ¿es saludable hacer ejercicio durante en embarazo? La respuesta es sí, siempre y cuando se haya llevado acabo la misma actividad física antes y se hagan ejercicios adecuados.