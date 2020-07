adidas by stella maccartney

Los glúteos pueden ser una de las zonas más complicadas de adelgazar y tonificar, pero para nosotras no hay nada imposible. Hemos rebuscado para ti cuáles son las mejores opciones para lograr, por fin, que nuestro trasero tenga la forma deseada y pierda grasa ganando al mismo tiempo tono muscular. Y esto es lo que hemos descubierto. ¡Manos a la obra!





1. Usa las piernas más a menudo

Cuando te decimos que uses las piernas no nos referimos solo a que intentes andar más a menudo, sino a que hagas propósito de enmienda y te alejes de ascensores y escaleras mecánicas. Un estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine demostró que incluso subir dos minutos de escaleras diarios ya ofrece beneficios para la salud porque es un ejercicio cardiovascular y aeróbico muy valioso. Comenzaron subiendo dos minutos de escaleras al día y acabaron, siete semanas más tarde, subir 10 minutos de escaleras al día cinco días a la semana. ¿El resultado? Que quemaron grasa sin darse cuenta al tiempo que ejercitaron los músculos de su glúteos.

2. Aprende un poco de escalada

Si quieres tonificar esta zona sin compasión y quemar cientos de calorías de golpe existe un ejercicio ideal y te espera en el rocódromo: la escalada. Si aprendes a escalar quemarás el doble de calorías que al correr o el caminar y ejercitarás todos los músculos de tu trasero (entre otros muchos).

3. Usa el HIIT a favor de tus glúteos

Los ejercicios con intervalos de alta intensidad (que de eso va el HIIT) tienen miles de virtudes y la que nos interesa en este momento es que, si incluyes en tu rutina HIIT ejercicios específicos para los glúteos, los buenos resultados llegarán en un tiempo récord. Intercala en tu rutina HIIt de 20 minutos jumping jacks, pushups y crunches. Realízalos al máximo de tu capacidad durante 30 segundos, descansa 10 segundos y pasa a otro ejercicio.

4. Pásate al power yoga

El yoga también puede ser una disciplina rápida y dinámica… si te apuntas a una clase de power yoga. Estas clases incluyen secuencias de ejercicios similares al HIIT. Busca una clase de yoga que incluya al menos 15 o 20 minutos de asanas que te hagan sudar y verás cómo tus glúteos se tonifican día a día.