26 oct 2020

Sandra Barneda no es solo una escritora con talento y una presentadora solvente, es que además su Instagram nos tiene enamoradas. En él podemos encontrar desde posados idílicos a reflexiones sobre lo que significa para ella mantenerse activa que nos hacen querer adoptar su filosofía fitness y su rutina de ejercicios punto por punto. “Hacer ejercicio me mantiene activa, me ayuda a sentirme bien y a que mi espíritu siga intacto”, explica en su Instagram. Y no sabemos cómo anda de espíritu, pero su físico está perfecto. Si ya te has cansado del reto de silla de Elsa Pataky, y quieres probar a entrenar como Sandra Barneda, no te pierdas el ejercicio quemagrasas y tonificante que su entrenador personal, Fran Moyá, ha publicado en su cuenta. A la vista de la última publicación de Sandra Barneda posando con unas mancuernas XXL en Instagram estamos seguras de que este ejercicio de pesas tiene mucho que ver con el tipazo que luce la presentadora. ¿Preparada para probar?





VER 7 FOTOS 8 ejercicios sencillos con los que verás resultados rápido

Ejercicio quemagrasas 1: peso muerto con mancuerna

Para comenzar con buen pie, necesitas escoger bien el peso de las mancuernas, no te pases ni te quedes corta. Y desde luego, si tienes problemas de espalda, ni lo intentes. Colócate de pie, con las piernas separadas la anchura de tus caderas y sujeta una mancuerna con cada una de las manos.

Video: Ejercicios para conseguir los brazos de la Reina Letizia

Para hacer peso muerto con mancuernas el movimiento que debes realizar es el siguiente: desde esa postura, flexiona tus rodillas y desciende las caderas mientras que bajes las mancuernas hacia el suelo haciendo una línea recta (intenta no inclinarte ni llevar los brazos hacia delante). Recuerda tomar aire al bajar y expulsarlo al ascender para recuperar la posición inicial.

Ejercicio quemagrasas 2: dorsales con mancuernas

Los dorsales con mancuerna clásicos se realizan en la posición que pondrías para hacer una sentadilla: con las piernas separadas la anchura de las caderas y las rodillas flexionadas pero con una mancuerna en cada mano. Manteniendo esta postura, eleva las mancuernas hacia arriba intentando no mover caderas ni las rodillas ni alterar la postura. Toma aire al tener las mancuernas abajo y expúlsalo al hacer el movimiento hacia arriba.

Sandra Barneda, sus mancuernas, y su entrenador personal, Fran Moyá. pinit

El truco quemagrasa 3: combinar ambos ejercicios

Fran Moyá hace una combinación de ambos ejercicios convirtiéndolo en uno solo para potenciar aún más los resultados. Para ello, comienza el movimiento con el peso muerto, pero al descender, aprovecha que ya estamos en la postura de sentadilla para hacer un dorsal antes de recuperar la posición inicial.

Según el entrenador, “con este ejercicio trabajamos más de un músculo a la vez y eso favorece la quema de grasa. Cuanto mayor numero de grupos musculares trabajes al mismo tiempo más se incrementa el esfuerzo y, a consecuencia de ello, conseguiremos un mayor gasto energético-calórico”. ¿Lista para probar si funciona?