24 may 2021

Entra dentro de la categoría de body & mind (cuerpo y mente) en la que podemos enmarcar otras actividades como el pilates (¿has visto ya el entrenamiento de Elsa Pataky de solo 10 minutos para elevar glúteos?) o el yoga -aquí tienes clases gratis con Elena Malova si te interesa-. Lo que propone el Slow fit es una alternativa a los deportes de impacto (como el HIIT) a base de cadencias de ejercicios que se mantienen durante diez segundos; una disciplina perfecta para personas de cualquier edad y condición física.

Esta opción te interesa si quieres ganar densidad ósea y tu objetivo está más enfocado a mejorar coordinación, movilidad y flexibilidad (y por tanto, la postura corporal -ficha los squat si esto te interesa-) que a la repercusión metabólica y cardiovascular y la composición corporal.

Lo que dicen los expertos sobre el Slow fit

Los expertos señalan que con su práctica se logra un mejor equilibrio entre cuerpo y mente y que es una alternativa menos agresiva y más dinámica para mantener la salud física y mental, ya que promueve la lentitud y favorece el descubrimiento y el dominio del propio cuerpo.

“El Slow Fit puede definirse como ponerse en forma suavemente. Eso no quiere decir que no haya esfuerzo. Ir despacio implica más control, precisión y participación de grupos musculares que no suelen entrenarse en actividades de alto impacto. En este caso, hay un trabajo profundo que aúna lo interno y lo externo. Desarrolla nuestra condición física y eleva nuestro nivel de energía y concentración”, explica Jean-Luc Riehm, Wellthy Expert de La Bobadilla.

¿Qué puedes esperar de una clase de Slow fit?

Una combinación de técnicas ancestrales tipo yoga con posturas y un trabajo de respiración, coordinación y flexibilidad que te dará unos buenos resultados de tonificación. Además de ayudarte a mantener el equilibrio físico (y mental), ganarás resistencia, equilibrio, fuerza y un incremento de energía. E incluso está aconsejada en casos de rehabilitación, pero, como siempre te decimos, si esa es tu situación consúltalo antes con tu médico.