3 jun 2021

Muchas creíamos que, como si estuviéramos en un capítulo de 'Downtown Abbey', el té se tenía que tomar con exquisita puntualidad británica a las cinco de la tarde, en forma de infusión, bien caliente y acompañado de pastas. Pero nada más lejos de la realidad. La cultura milenaria del té tiene un millón de secretos que merece la pena desvelar y que nos abren un mundo de posibilidades y combinaciones casi infinitas capaces de conquistar a los paladares más exquisitos. ¿Se imaginan comer una carne acompañada de té en vez de con vino? ¿O tomar sus cócteles favoritos con el té como protagonista? Sigan leyendo y déjense sorprender...

El reto de convencer a una cafetera de pro como la que escribe no era sencillo, pero la 'tea designer' Beatriz Parreño lo ha conseguido en una conversación. Me dice que "no pasa nada si no conocemos la planta, siempre hay un buen momento para comenzar". Y es que el té no es solo una infusión o, al menos, no solo puede tomarse como una infusión 'al uso'. "Beber té es un ritual de excelencia donde la calidad del producto y el saber hacer destacan por su tranquilidad y coherencia. Esta planta tan especial, cuando la cuidamos y la infusionamos de manera correcta, hace que realmente podamos sentirnos presentes en nuestras vidas. Su intensidad, aroma y elegancia nos deben acompañar en la ceremonia".

Lady Mary tomando el té en una escena de "Downtown Abbey" pinit

Esa ceremonia pasa, en primer lugar, por tener "un producto de calidad, una taza que realmente acompañe nuestra personalidad, una cucharita para medir y un filtro para colar la hierba". Después, empieza el ritual, una ceremonia que Parreño califica como "algo muy bonito y divertido" que cuenta con los siguientes pasos: calentamos el agua en un hervidor y retiramos antes de que comience la ebullición, ponemos una cucharadita de té por persona en el filtro y esperamos los minutos que indique el paquete del tipo de té que vamos a degustar. Porque he aquí el misterio: no todos los tés son iguales ni están indicados para los mismos momentos.

¿Qué té tomar en cada momento y con qué maridarlo? Según la 'tea designer', " los mejores tés para infusionar en verano son los verde s, por su oxidación tan especial y los Pu-erh, también conocidos como tés rojos , procedente de Yunnan-China. Los aromas para frío siempre debemos elegirlos según nos apetezca el momento del día". Y prosigue: "mi recomendación para una merienda y un té en verano es té verde de oriente, de higos con vainilla, besos de ángel, de vainilla, magnolia, canela y naranja. Y en cuanto a los rojos, de caramelo crujiente, o un 'rojo bronceador' con ingredientes como la zanahoria y la piña colada".

Y un consejo de experta para tomar té en verano: "el té nunca lo metería en la nevera, porque absorbería todos los olores del frigorífico. Lo elaboraría de una forma correcta y lo dejaría enfriar a temperatura ambiente. Sin embargo, sí que haría unos pequeños hielos de té, no de agua, y los pondría dentro de la bebida", nos confiesa Beatriz Parreño.