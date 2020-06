9 jun 2020

La muerte de Pau Donés ha sido un duro golpe para todos, no solo para su familia y amigos, también para sus fans y compañeros de profesión. Las muestras de cariño no se han hecho esperar y si hay una cosa en la que todos están de acuerdo es en agradecerle lo que ha hecho por la música. Temas inolvidables que no hemos dejado de cantar desde 1996, año en el que sacó su primer disco, 'La flaca', cuyo single del mismo título le llevó directamente al éxito. Desde entoneces, Pau no solo nos hizo cantar al frente de Jarabe de Palo, su grupo, también emocionarnos con temas como 'Depende' o 'Agua' y sonreír con otros como 'Bonito'.

El cantante se ha podido despedir a su manera con un último disco del que ya hemos tenido un adelanto muy especial. 'Eso que tú me das', una canción con un vídeocip en el que aparece su hija, Sara y que manda un mensaje de agradecimiento a toda la gente que le ha apoyado durante su enfermedad. Un cáncer que no ha podido superar pero que no ha conseguido borrar todo lo que Pau Donés significa para el pop español. Nosotros también queremos darle las gracias por todos los ratos que nos ha hecho pasar con sus canciones y lo hacemos con un repaso a sus grandes éxitos. Pau Donés no es solo 'La flaca', es y será muchísimo más.

La flaca

Por un beso de la flaca daría lo que fuera. ¿Cuántos veranos hemos escuchado y cantado esta canción con una cerveza en la mano? Fue su primer éxito en 1996 pero aún hoy sigue sonando por todo el mundo.

Bonito

Un canto al optimismo. Todo le parece bonito a Pau Donés en esta canción, una actutud que ya nos adelantaba cómo era el cantante y lo ha demostrado estos últimos años en los que ha luchadon como nadie.

Depende

No hay una verdad absoluta y todo es según el cristal con el que se mire. Todo un himno al entendimento que siempre va a estar de actualidad.

Grita

Un mensaje claro y contundente: si necesitas ayuda, pídela.

Déjame vivir

Un tema que cantó junto a La Mari, de Chambao, que también sufrió un cáncer. Un canto a la vida y a la libertad que aún hoy nos pone los pelos de punta.

Completo incompleto

Con un ritmo muy pegadizo, Pau Donés confesaba su amor absoluto por alguien que le llenaba la vida. Ahora la música española también se queda completa incompleta.

Dos días en la vida

Con un vídeo en blanco y negro, nos contaba cuáles habían sido los dos días en la vida 'para los que no nació'. Un desengaño hecho canción al más puro estilo drama de los años 50.

El lado oscuro

Todos tenemos un lado oscuro y Pau no tuvo pudor en enseñar el suyo en forma de canción.

Humo

Una de sus canciones más desgarradoras, duras y realistas. 'Ahora solo me queda esperar a que llegue la hora', dice la letra.

Eso que tú me das

Su último single y vídeo, una forma de agradecer a todo el mundo la fuerza y el apoyo que le habían dado para luchar contra su enfermedad. Y con una invitada muy especial, su hija Sara.