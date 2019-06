28 jun 2019

Sobre cómo darle placer a un hombre se ha dicho mucho. Teorías van y vienen, pero lo cierto es que la masturbación siempre es una de las técnicas más efectivas y placenteras. Las masturbaciones son una parte importante de los preliminares y fundamental para calentar el ambiente. Por eso, si quieres saber cómo masturbar a un hombre correctamente, vamos empezar por lo esencial: la anatomía del miembro viril.

Por un lado, está el glande (la punta). Por otro, el frenillo, que es el hilo que une el glande con el prepucio. Esta última parte es la piel que se mueve arriba y abajo para proteger el glande que forma parte del tronco. Y una curiosidad de bonus: ¿Sabías que el glande tiene las mismas terminaciones nerviosas que el clítoris? Pero en vez de estar concentradas, están más dispersas y engloban toda la zona.

Ahora que tenemos claro las partes del pene, vamos a la acción. A diferencia de una felación, donde el glande está siendo estimulado por la lengua y la boca, en las masturbaciones solo está presente la mano, entonces ¿cómo se puede estimular el glande? Con la ayuda del prepucio. No es necesario que subas y bajes el prepucio, más bien lo que debes hacer es usar el prepucio para acariciar el glande. Y sí, tu compañero está circuncidado, sigue siendo el glande lo que le provoca placer. En otras palabras: no es necesario bajar la piel y volverla a subir como si no hubiese mañana, simplemente céntrate en la zona del glande y haciendo movimientos lentos será suficiente para estimular.

Vamos con algunos trucos:

- Con la mano un poco (o muy) húmeda –depende del gusto del hombre– coge el glande como si fuera la palanca de cambios de un coche y haz círculos sobre él. Presiona poco a poco con la mano.​

- Juega con la intensidad de la masturbación. El secreto reside en aumentar la velocidad de forma paulatina y cuando estés en tu máxima potencia detente en seco.

- Sube por el tronco con la palma de la mano mirando hacia ti. Una vez en el glande, gira la mano y deja que la palma apunte hacia el otro lado. Baja otra vez por el tronco al revés.

- Imita a una boca con la mano. Con la mano que no sueles utilizar bajas todo el prepucio y la dejas fija. A la otra mano le echas saliva o lubricante, y coges el glande con la mano en forma de cuenco. Luego subes y bajas el prepucio con la izquierda y con la mano que está en el glande, masajeas la zona como si fuese una boca.

- No te olvides los testículos. Acariciar y masajearlos puede llevar a tu pareja a un orgasmo muy intenso.

Lograr un orgasmo intenso depende no solo de emplear la técnica perfecta, sino también de lo complementados que estén. Asegúrate de que tanto tu pareja como tú estén disfrutando del acto. Crea un ambiente excitante, erótico y sensual, y disfruta al máximo.