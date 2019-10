9 oct 2019

Como si los dolores de cabeza sexuales, las lágrimas vaginales y las fracturas de pene no fueran lo suficientemente graves, hay un nuevo efecto secundario del que debemos preocuparnos: el síndrome de la vagina muerta. Y te preguntarás ¿qué es? Pues básicamente es un problema que pueden a llegar a experimentar mujeres que usan vibradores con demasiada frecuencia, esto puede hacer que tu vagina pierda sensibilidad o incluso se adormezca, lo que hace que sea más difícil o imposible alcanzar el orgasmo.

Afortunadamente, algunas expertos en sexología han salido para aclarar y calmar el pánico que se ha generado por el síndrome de la vagina muerta. "Usar un vibrador puede ser la forma más eficiente de tener un orgasmo", dice la médica obstetra estadounidense y autora de She-ology: The Definitive Guide to Women's Intimate Health, Sherry Ross.

Reproducir Video: Consejos para cuidar tu salud sexual getty images

Sin embargo, que sea una herramienta con la que puedes llegar al orgasmo, no quiere decir que no puedas desarrollar síntomas como una pérdida temporal de sensibilidad después de una larga sesión de uso. Si por algún motivo llegaras a sentir la vagina adormecida, la doctora Ross recomienda dejar que su cuerpo "se reinicie" antes de usarlo nuevamente. Pero si el problema persiste, es probable que se trate de algo más serio y que no tenga nada que ver con tus juguetes sexuales. "A diferencia de los hombres, el deseo sexual, la emoción y la energía de las mujeres tienden a comenzar en el cerebro".

Ross subraya la importancia de comprender la verdadera causa de la falta de sensibilidad para solucionar el problema. "Lo primero sería ir al ginecólogo para descartar cualquier afección médica. El siguiente paso será evaluar si estas sometida a demasiado estrés, obesidad, un trastorno del estado de ánimo, abuso de alcohol, drogas o tabaco".