De los creadores de "dime que profesión tienes y te diré cuál es tu postura sexual favorita" llega, "cuéntame tu profesión y te diré si existe alguna razón que justifique que no puedas vivir sin el satisfyer". No, no es broma.

El juguete sexual que utilices dice mucho de ti y no solo de tus preferencias sexuales, sino también laborales. Y no lo decimos nosotras, tranquila: sino la ciencia. Y si lo dicen los científicos....





Según una encuesta llevada a cabo por YouGov, según tu trabajo eres más proclive o no a utilizar determinados juguetes sexuales.

De acuerdo a la investigación, la profesión que más juguetes sexuales compra es la de contable. Al menos, el 64% de los contables en Reino Unido han utilizado un juguete sexual y tienen uno en propiedad -sí, consideramos el Satisfyer como una propiedad-. Es más, también son la profesión que más sexo tiene, y es que, un 20% de los contables mantienen relaciones sexuales una vez al día.

¿Quién tiene más número de juguetes en el cajón de la mesilla de noche? Los médicos y profesionales de la salud son más proclives a utilizarlos. De acuerdo a Sextech.co.uk, un 54% tiene al menos un juguete sexual y un 3% reonoce tener más de 10.

¿Qué profesión le sigue? Contra todo pronóstico los profesores, un 52% de las personas que trabajan en Educación tiene un juguete y los utilizan con asiduedad. ¿Los que menos? Las personas que trabajan en Telecomunicaciones y en la industria textil.

¿Cuáles son los juguetes más utilizados?

El estudio también reveló esta información y dividió las clases de juguetes más utilizados por edades. De los 18 a los 24 los más populares son los estimuladores anales, mientras que de los 25 a los 34 los que más fans congregan son los vibradores y los estimuladores, entre los que encontramos los succionadores. ¿Y después? De los 35 a los 44, los que más se compran son los dildos y los estimuladores de pezones, mientras que desde los 55 en adelante, los vibradores son los más queridos, tanto para él como para ella.