7 tendencias para renovar tu melena esta primavera

7 mar 2018

El cambio de estación es la excusa perfecta para estrenar nueva imagen. No solo hablamos de un corte de pelo, hay más opciones que te ayudarán a cambiar de look. Ahora que se acerca el final del invierno, la primavera invita a nuevos cortes de pelo, nuevos colores, nuevos peinados… Nos inspiramos en las famosas para ofrecerte 7 tendencias que triunfarán esta primavera y con las que no te aburrirás de tu melena.

1. Media coleta alta

¿Aún no has probado el peinado que triunfa entre las famosas? Desde finales del año pasado lo estamos viendo en los photocalls y este 2018 sigue pisando fuerte. La media coleta se puede llevar en pelo liso o rizado. Es un peinado sencillo que puede servirte para tu día a día y también para un evento como una boda. Si haces la media coleta alta, además, tienes un buen truco para estilizar tu figura.

Getty Images Paula Echevarría con media coleta alta. Getty Images Zendaya con media coleta alta. Getty Images Hailey Baldwin con media coleta alta.

2. Rubio platino

Aunque este invierno los tonos castaños han sido los protagonistas, con la llegada de la primavera vuelve el rubio. El platino es el tono más extremo de los rubios. Muchas famosas que en su día decidieron sumarse a él, han ido abandonándolo. Otras aún resisten y aunque es un color arriesgado y que tienes que cuidar mucho, si te animas, esta primavera será de nuevo tenencia.

Getty Images Michelle Williams con pixie platino. Getty Images Ana Fernádnez con bob platino. Getty Images Lady Gaga con melena larga en rubio platino.

3. Flequillos

El flequillo es una de las formas más sencillas de cambiar de look sin perder centímetros de tu melena. Esta primavera el flequillo vuelve a ser tendencia: desde el flequillo baby bangs, el más cortito, hasta el flequillo cortina. Su gran ventaja es que lo puedes usar tanto en melenas largas como en cortas, en lisos y en rizados.

Getty Images Emma Watson con flequillo baby bangs y melena midi. Getty Images Dakota Johnson con flequillo en cortina. Getty Images Ana de Armas con flequillo desfilado y long bob.

4. Pelo liso

Como nos han demostrado las famosas en la alfombra roja de los Oscar 2018, el pelo liso ha vuelto con fuerza. Con raya en el medio, a un lado o peinado hacia atrás, en melenas largas y cortas. Si lo que buscas es un alisado permanente tendrás que pasar por la peluquería. Si quieres uno temporal, con unas planchas y un protector capilar lo tendrás.

Getty Images Saoirse Ronan con blunt bob liso. Getty Images Nicole Kidman con melena larga lisa. Getty Images Emma Stone con long bob liso.

5. Y también rizado

Los rizos ochenteros también son tendencia esta primavera. Si tienes el pelo rizado, estás de enhorabuena, olvídate de alisarlo. Y si no lo tienes, tendrás que tirar de rizadores y tenacillas para conseguirlo. Jennifer Lawrence es una de las famosas que han demostrado que los rizos con volumen están de moda.

Getty Images Jennifer Lawrence con el pelo rizado. Getty Images Kerry Washington con un recogido con el pelo rizado. Cordon Press Hailee Steinfeld con melena rizada.

6. Media melena

Si lo que quieres es renovar tu melena de verdad, apuesta por un long bob. La media melena de toda la vida, a la altura de los hombros, es uno de los cortes de pelo que más veremos esta primavera. Es versátil, podrás seguir luciendo recogidos y otros peinados, sienta bien a todo el mundo, y es rejuvenecedora.

Getty Images Kendall Jenner con melena midi justo al ras de los hombros. Getty Images Olivia Palermo con media melena o long bob. Getty Images Selena Gomez con media melena ondulada.

7. Accesorios para el pelo

Las diademas en zigzag, los lazos, las horquillas… ¡están de moda! Los accesorios para el pelo son una de las formas más sencillas de darle a tu peinado un toque diferente. Puedes llevarlos en el pelo corto o largo, en melenas sueltas o recogidas, lisas o rizadas… Si eliges accesorios más sencillos te sirven para tu día a día. Si eliges diademas u horquillas joya, úsalos solo en bodas o eventos.

Getty Images Gigi Hadid con moño de bailarina y diadema en zigzag. Getty Images Chlöe Grace Moretz con cinta negra a modo de diadema y recogido. Getty Images Maria Menounos adornó su moño alto con un lazo zapatero.

