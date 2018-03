22 mar 2018

Aida Domènech es Dulceida, la influencer que arrasa en Instagram con sus dos millones de seguidores. Empezó en 2009 con su blog de moda y nueve años después es uno de los rostros más reclamados para llegar al público joven. Su última aventura: ser la embajadora de Venus Gilette en España.

La presentación ante los medios ha sido dos días después de su cambio de look. Dulceida ha vuelto al pelo largo gracias a las extensiones (como también han hecho Ana Fernández y Blanca Suárez). "No es que me haya cansado del pelo corto, es que lo lleva todo el mundo". Si nunca has usado extensiones, Dulceida nos comenta que "los primeros 3 o 4 días son un poco incómodas, sobre todo cuando duermes, porque están muy tirantes. Luego ni te enteras de que las llevas".

Siguiendo con el tema del cambio de look, Dulceida confesaba a través de Instagram que siempre ha soñado con ser rubia, pero que no dará ese paso, porque sus peluqueros le dicen que el rubio platino no es para ella. "Llevo estas mechas desde 2010, empecé con las californianas y poco a poco me pasé a estas mechas más sutiles que me encantan, pero les digo que piensen algo nuevo".

¿Se atrevería Dulceida a probar un pixie como su amiga, la también influencer Laura Escanes? "No, jamás. A Laura le queda muy bien, al principio no me convencía, pero ahora la veo guapísima. Mi corte de pelo ideal es por debajo de los hombros".

Así se depila Dulceida

La barcelonesa está feliz con su trabajo con Venus Gilette. "Me gusta su filosofía y me gusta mucho verme en ese anuncio que he visto tanta veces". Pero de verdad, ¿Dulceida no ha probado la depilación láser? "No, quiero hacérmela en el labio superior porque tengo la piel muy sensible y me salen granitos, pero no tengo tiempo… En las piernas ni me lo planteo".

Para Dulceida la depilación con maquinilla "es muy cómoda, el vello no me sale más fuerte, me dura varios días, me la puedo llevar a cualquier parte y no tardo nada". ¿Y la cera o las depiladoras eléctricas? "¿Para qué sufrir?".

Sus productos de belleza

Charlamos con Dulceida de cómo se cuida una chica de 28 años que no para de viajar. Nos cuenta que es muy práctica y básica. "Siempre me llevo la maquinilla, mi maquillaje, el aceite de Moroccanoil (lo uso antes de pasarme las planchas), a veces mi champú, sobre todo cuando llevo extensiones, y mi crema hidratante (una de Skeyndor, me la compra mi madre, no sé ni cómo se llama)".

Además, Dulceida es fan del pintalabios. Así que siempre lleva encima uno o varios… “En el bolso, en los bolsillos… Y siempre mate, me parece más cómodo que el gloss y favorece más”.

Pocos cuidados más necesita una chica que no llega a los 30, aunque Dulceida de vez en cuando también visita algún centro de belleza para hacerse limpiezas, masajes y algún "tratamiento con vitaminas".

Su manicura

"Me gustaría llevar las uñas más largas pero no son cómodas". Dulceida llevas uñas de porcelana, porque nos confiesa que se las come, "intento dejarme las mías pero es imposible". Respecto a los colores de esmaltes, lo tiene claro "siempre apuesto por colores claros porque pegan con todo. Me gusta el granate, pero al final siempre opto por un color neutro. Y en verano, me encanta el blanco tanto en las manos como en los pies. A mucha gente no le gusta el blanco, pero a mí me encanta".

La operación bikini de Dulceida

Lo ha manifestado más de una vez, a Dulceida no le gusta hacer deporte, ni dietas. Pero esto va a cambiar. "En los próximos tres meses voy a estar con un entrenador que me va a seguir a todos los lados. Voy a seguir un entrenamiento para tonificar, y así llegar al verano más firme. También voy a cuidar la alimentación, pero sin dejar de comer lo que me gusta, no quiero hacer una dieta estricta".

Dulceida nos contará a través de Instagram su operación bikini, la seguiremos de cerca… y también sus próximos proyectos, entre los que podría estar sacar su segundo perfume. "Algo hay pero no puedo contar nada. Mucho amor by Dulceida me ha dado muchas alegrías, me encanta cruzarme con gente por la calle y reconocer mi perfume, sin que me digan nada".

