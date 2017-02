Ni ni mi canción ni yo nos parecemos a nada que hayamos enviado antes a Eurovisión

11 feb 2017

Es joven, pero Manel Navarro tiene las ideas muy claras. “ Nunca ha ido un cantautor joven con mi estilo pop tropical”, nos dice cuando le preguntamos por sus puntos fuertes para ganar la eliminatoria. A sus 20 años no solo canta, también compone. El tema con el que compite, 'Do it for your lover' no es una excepción. El próximo 11 de

Corazón ¿Qué significaría para ti representar a España en Eurovisión?

Manel Navarro Creo que sería uno de los momentos más especiales que pueda vivir en toda mi carrera. Estar delante de tantos millones de personas, cantando mi canción y representando a mi país es todo un orgullo.