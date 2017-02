Tengo mi canción favorita, pero no puedo mojarme

11 feb 2017

El 13 de mayo, Kiev (Ucrania) acogerá el Festival de Eurovisión. Pero antes, hay que escoger al candidato que nos represente. Como ya es habitual, España lo hará en el espacio de TVE 'Objetivo Eurovisión' (sábado 11 de febrero, 22 h). La novedad de este año es que al frente del mismo, después de siete años, no está Anne Igartiburu, sino Jaime Cantizano. Hablamos con el presentador que, además, viene con otro proyecto para el ente público debajo del brazo.

Jaime Cantizano Anne es insustituible y a mí se me ha encomendado esta labor. Trabajar en lo que me gusta me lo tomo como una fiesta. Mucho más en un programa tan especial como este. Lo que todos buscamos es disfrutar con lo que se hace, en este caso, televisión.

Corazón Explíquenos cuál es la dinámica del espacio 'Objetivo Eurovisión'.

Jaime Cantizano Después de un proceso muy largo en el que se presentan cientos de candidatos, llegamos al momento de la selección final de esa canción que nos va a representar en Eurovisión que, por cierto, ha ido creciendo mucho en cuanto a audiencia mundial. Hace dos años se incorporaba China a seguir el Festival. Tiene una fortaleza increíble, aunque sean los países del Este los que controlan con sus éxitos el certamen. Seis opciones, seis posibilidades y nos tendremos que quedar con una, pensando siempre cuál es la mejor de todas como representante para Eurovisión, que es un festival moderno, divertido y una fiesta.

Corazón Seis opciones y, ahora que no nos escucha nadie, ¿tiene algún favorito?

Jaime Cantizano Me tiran de las orejas fuerte si me mojo o doy un nombre. Claro que tengo mi canción favorita y que votaría por una de ellas, pero queda en secreto de sumario, porque soy presentador, no juez.

Corazón ¿Es usted 'eurofan'?

Jaime Cantizano He visto el Festival siempre acompañado de una buena fiesta. En una terraza, en la playa, con amigos, en un restaurante… Eurovisión tiene una parte de música, fiesta, espectáculo televisivo, una parte friki… Ofrece tantísimo que ver y que comentar. Y también con lo que divertirse.

Mi hijo es mucho más bueno que su padre"

Corazón ¿Cuál es la actuación española en la historia de Eurovisión que recuerda con más cariño o nostalgia?

Jaime Cantizano Soy de poca nostalgia, pero creo que Soraya o Edurne representaron muy bien el concepto de música para Eurovisión. Me parecieron espectaculares, porque las dos son artistas maravillosas.

Corazón Además de este programa puntual, tiene otra cosa entre manos con TVE, 'Jugando con las estrellas'.

Jaime Cantizano Sí, se está preparando un nuevo programa para el prime time de TVE, donde los niños de los famosos son los protagonistas y dejan con ‘el culo al aire’ a los mayores de la casa. Además, vamos a descubrir cómo son en la intimidad. Me lo he pasado muy bien. Hay famosos de todo tipo, como futbolistas (Joaquín, Roberto Carlos), artistas (Lolita), actrices (Cayetana Guillén Cuervo)… Hay una gran variedad de nombres en este programa tan divertido… Los niños siempre dicen la verdad. Es un formato que se ha traído de la televisión británica, donde ya va por la cuarta temporada de emisión.

Corazón Usted tiene un niño en casa ahora también. ¿Cómo se porta Leo?

Jaime Cantizano Es un bendito. Mucho más bueno que el padre. Es la aventura más divertida a la que me enfrento día a día.

Corazón ¿Se apaña bien como padre?

Jaime Cantizano Me apaño y, como cualquier familia, siempre está la ayuda de los abuelos. Fue una decisión muy meditada y que requiere mucho trabajo, pero da mayores alegrías todavía.

Corazón ¿Qué fue lo primero que pensó al verle?

Jaime Cantizano Es inevitable que se te salten las lágrimas al descubrir que una persona como tu hijo llega a este mundo. Tenía tantos sentimientos que todo se iba a la lágrima y a la emoción

Corazón ¿Enfrentarse a una paternidad subrogada es más complicado siendo hombre que mujer?

Jaime Canrizano Creo que es complicado para cualquier persona, independientemente del sexo. Por la paciencia, el esfuerzo… No soy de distinguir entre nosotros o ellas. Es un proceso conocido en el que hay otros nombres muy populares.