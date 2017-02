Apostamos por lo extraordinario de la sencillez”

C. ¿Qué va a descubrir la gente sobre ti con esta actuación?

P.R. Me van a descubrir a mí, a Paula Fernández. A una chica de 26 años, disfrutando encima del escenario como una niña pequeña, cantándole/contándole mi historia al público.

C. ¿Cuáles son tus canciones favoritas de todas las que han pasado por Eurovisión (españolas o no)?

P.R. Me encantan los clásicos españoles ('Bailar Pegados', 'Eres Tú', 'Quédate Conmigo'…) En los últimos años me enamoré de 'Calm After The Storm', de The Common Linnets (Países Bajos, 2014), y desde pequeña tengo obsesión por '7th Wonder' de Ira Losco (Malta, 2002).