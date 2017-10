20 oct 2017

En la tarde del miércoles, Kiko Hernández aseguraba que su excompañero Kiko Matamoros era uno de los concursantes de la próxima edición de 'Gran Hermano VIP'. E iba más allá al asegurara que no iría solo, sino que su entrada en la casa sería al lado de su mujer, Makoke.

La información llamaba la atención, porque Matamoros sostuvo durante su entrevista de despedida, en 'Sábado Deluxe', que el motivo de su marcha es que estaba cansado de que se hablara de él y de su familia. Que tanta exposición le había quemado. Y, si algo tienen los 'realities' de Telencico, es que luego se habla de tu vida en debates y platós hasta la saciedad.

Si hay alguien que no quiere ir a 'GH VIP', soy yo"

El propio protagonista de la noticia desmentía ayer lo anunciado por Hernández: "Si hay alguien que no quiere ir a 'Gran Hermano VIP', soy yo. Ahora mismo de verdad que me voy de 'Sálvame' y no me voy a meter en 'GH VIP'"

La que no lo desmentía de manera tan tajante era Makoke: "A mí, ahora mismo, no. Estamos muy tranquilos todos, no me lo planteaba y me ha sorprendido mucho, pero bueno".

El tiempo nos dirá si dicen la verdad o si están despistando al personal.

