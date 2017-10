31 oct 2017

Superados los nervios de la Gala 0 y tras alimentarnos del Canal 24 horas, llegamos a la Gala 1 con ganas de disfrutar del concurso. A Roberto Leal (@RobertoLealIG) le pasó lo mismo: tranquilo, dominando el escenario, desenvuelto con los concursantes y el jurado, el presentador ha comenzado a llevar las riendas divirtiéndose con el ‘show’ que tiene entre manos. Aunque se le nota incómodo en el trance de consolar a los nominados, no solo porque empatiza con ellos sino porque, por tiempo, hay cierta precipitación en uno de los momentos que, sin embargo, requeriría más tranquilidad para aprovechar la emoción que genera.

El sonido fue mucho mejor, aunque en algunos casos la música se impusiera sobre las voces o el ‘reverb’ ahogara las mezclas, como en los falsetes de Raoul. Hubo más aprovechamiento del decorado en las puestas en escena que juegan –como en Eurovisión– a combinar los números espectaculares (Tu enemigo, Running, Dont worry about a thing, Cake by the Ocean…) con otros más sencillos o intimistas (No puedo vivir sin ti, Don’t dream it’s over, Las cuatro y diez). Casualidad o no, estos últimos fueron los mejores, porque los concursantes pudieron concentrarse más en las voces, en la interpretación, que en la parafernalia que los rodeaba.

Raoul y Thalía cantan 'Cake By The Ocean' en la gala 1 de OT

Ha bastado una gala para ver cómo destacan Amaia, Agoney, Cepeda, Marina, Alfred y Aitana, la flamante favorita del público. También para atisbar el furgón de cola, pilotado por Juan Antonio, en el que viajan, además de los nominados (incluidos los salvados), Thalía y Raoul.

Las decisiones del jurado siempre van a generar polémica, pues cada espectador tiene sus filias y fobias, lo que genera un constante debate en las redes sobre lo justo o injusto de las nominaciones. Lo que sí podemos señalar desde aquí es que falta aplomo y contundencia en las explicaciones de Manuel y Joe, por otras parte excesivas en las de Mónica Naranjo. Debe el jurado hallar un equilibrio de fuerzas y, sobre todo, dotar de credibilidad el discurso de sus miembros novatos.

Que 'OT' ha enganchado ha quedado claro desde el momento en que se han dado las cifras de visionado del Canal 24 horas y de los vídeos de Youtube, pero también al ver cómo ha sido TT diario en redes sociales. Anoche el programa fue Trending Topic mundial, acaparando todos los TTs, tanto por parejas como por concursantes individuales. Y va a ir a más. Cuanto más se conozca a los concursantes, cuanto más se identifique el público con ellos, mayor será el caudal de mensajes, comentarios, críticas y apoyos. Esto no ha hecho más que empezar.

Duelo jurado-Academia

El primer dardo fue lanzado por Mónica Naranjo, aunque la acusación directa llegara por boca de Joe, pero la directora de la Academia no sólo recogió el guante sino que pisó a fondo el acelerador. Quien se quedara al chat y descubriera a Noemí Galera con peluca bicolor hablando de mamarrachas de Halloween, que lo interprete como quiera… Sea como fuere, las opiniones del jurado sobre algunas decisiones musicales –cuestionadas incluso por el invitado, David Bustamante–, tocaron la fibra sensible del profesorado: “Creo que cuando empezamos este programa la idea era que los protagonistas fueran los concursantes y su talento. Nada más”, sentenciaba Noemí tras el ‘show’ de Mónica Naranjo, que eclipsó a sus dos compañeros en una noche en la que mostró lo mejor y lo peor de su actitud de diva: fue justamente cariñosa con Marina (“No vuelvas a decir que te odias porque yo te amo”) y brutal con Ana Guerra y Mimi.

Ana Guerra y Mimi cantan 'Don't you worry about a thing'

Con ellas cometió, además, un doble error: insistir en no entender las inseguridades de una basándose en el físico (en el caso de Ana Guerra, cosificando a la concursante de manera simplista) y usar una expresión un tanto pasada de rosca con la otra (“desafinas como una almeja”). Diva buena, diva mala, Mónica tiene enfrente a una Noemí que va a plantarle cara semana a semana para defender a sus alumnos con uñas y dientes.

La favorita: Aitana

Tiene ángel. Mucho ángel. Más allá de la conexión con Cepeda, con quien protagonizó la que fuera una de las mejores actuaciones de la noche ('puedo vivir sin ti'), la hemos podido ver en la mesa de la cocina cantando por Sia ('Chandelier') con Roi a la guitarra y cortándose el flequillo con las tijeras de las uñas de los pies. Una todoterreno, vamos. Aguanta los primeros planos como pocos, desplegando una sonrisa y una mirada que no deja impasible. Tiene una voz preciosa, que “hace de algo sencillo algo sublime”, como bien dijo Mónica Naranjo.

Aitana fue la más votada por el público. / TVE pinit

Los nominados

Salvada por los profesores: Ana Guerra

Te valoramos por tu talento, no porque seas sexy"

Conocida ya en las redes como Ana War, fue salvada por los profesores con un mensaje claro contra la sexista opinión de Mónica Naranjo: "Te valoramos por tu talento, no porque seas sexy", le comunicó Noemí Galera antes de invitarla a cruzar la pasarela. El jurado la había destrozado: "Tienes cero credibilidad en ti misma". “Se te cae todo en el escenario, no tienes recursos".

Ha sido volver a la Academia y entregarse llorando a los brazos de la directora. Antes, en el vídeo resumen de la semana, vimos cómo se definía frente al espejo: "Soy un poco borde". "Eso es porque eres guapa", era la irónica respuesta que, sin embargo, le ha vuelto injustamente como un boomerang. Impulsiva y elegante, así la ven sus compañeros.

Salvado por los compañeros: Roi

El compostelano es un payasete en toda regla. Hace mejor pareja cómica con Ricky que dúo musical, como pudimos apreciar. Sigue teniendo problemas con la vocalización y con la nasalidad, pero está claro que se ha ganado el corazón de todos: es buen amigo y compañero, es simpático y divertido, siendo esa faceta carismática lo que le salve, semana a semana, de la expulsión. Va a ser difícil que los suyos o el público (fue uno de los tres más votados como favorito) lo expulse de la Academia. Si consigue crecer, vocalmente hablando, será uno de los finalistas. Mónica Naranjo lo tiene enfilado: "Todavía se te ve mirando hacia abajo, como buscando tu guitarra, tu escudo".

Nominados de la semana

Mimi y Ricky, los primeros nominados de OT 2017

Mimi

Salvada por el público en la Gala 0, Mimi reconoció que los nervios pudieron con ella en una actuación que exigía control vocal durante la agitada coreografía. No lo tuvo, a pesar de haber realizado un buen segundo pase de micros (el primero fue un horror). No lo tuvo desde el principio, pero mucho menos al final, con esos 'gallos' con los que Mónica Naranjo se cubrió de gloria en su valoración "has desafinado más que una almeja") Más gritada que cantada, "Don´t worry' about a thing (en español, No te preocupes por nada) ha acabado por preocuparla mucho porque le ha costado la nominación. Mimi, que ya entró con ‘bajonazo’, vuelve a estar en la cuerda floja y le espera una semana muy dura.

Ricky

Se veía venir desde los ensayos que algo no iba bien en este número: ya fuera la versión, los arreglos o la manera en que se montaban las voces, todo parecía restar fuerza a Tu enemigo, una canción que debía sonar como un himno pero se quedaba a medio gas. Como el propio cantante a la hora de entregarse en el escenario. Toda la energía que derrochó en la Gala 0 brillaba anoche por su ausencia. Ricky, que siempre ha temido verse como el ‘viejuno’ del grupo, fue el que menos votos cosechó (solo dos) entre sus compañeros. Pero su experiencia va a ser su mejor arma, pues tiene la oportunidad de elegir la canción para la Gala 2. Sabrá escoger una para su lucimiento.

