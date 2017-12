Jorge Javier VÃ¡zquez hace examen de conciencia por la baja audiencia de 'Gran Hermano'

13 dic 2017

A lo largo de este 2017, Jorge Javier Vázquez ha sufrido. Mucho. Tanto como para confesar hace un par de semanas en una entrevista que había atravesado una depresión. Y, por supuesto, los golpes que se ha llevado en el terreno laboral han tenido mucho que ver.

Ahora, ante el fin precipitado de 'Gran Hermano Revolution', el presentador ha hecho examen de conciencia en una reflexión ofrecida en su blog en la revista 'Lecturas'. "No sé cuánto porcentaje de responsabilidad me toca, pero sería de idiotas pensar que no tengo nada que ver con los bajos datos", asegura.

Jorge Javier aprovecha para sentenciar que se considera un privilegiado por haber podido formar parte del equipo que ha estado detrás de la 18ª edición de este 'reality'. Pero también pide "disculpas a los que consideran que no he estado a la altura".

Eso sí, sentencia que, si le volviesen a ofrecer este mismo encargo, aceptaría sin dudarlo. Quizá para poder redimirse, porque si algo ha demostrado a lo largo de su carrera, es que tiene tablas y actitudes para poner remedio y mejorar.

