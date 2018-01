Cepeda: "A Aitana la quiero como a una hermana"

9 ene 2018

Hablar con Cepeda y no preguntarle por Aitana -que ayer dio un susto con un dolor en el pecho- parecería un sacrilegio. Porque el fenómeno 'Aiteda' -el 'shippeo' oficial entre Aitana+Cepeda-, nacido en la Gala 1 con 'No puedo vivir sin ti' ha marcado su paso por el concurso. Era esa relación, machaconamente deseada por sus seguidoras, lo que le mantenía a salvo, nominación tras nominación, generando el rechazo de otros espectadores que veían cómo, semana a semana, se marchaban concursantes que realizaban las mejores actuaciones del concurso.

Esta vez, la maldición de la mejor actuación se saldó con su salida: "Tampoco creo que sea una maldición. Es normal que los nominados intentemos dar lo mejor de nosotros, y así sucedía. Yo lo único que puedo hacer es estar agradecido a quienes me han apoyado".

Pero ese apoyo se fue diluyendo a medida que Cepeda mostraba su admiración por Roi y su amor por su novia, despejando cualquier duda sobre Aitana: "La quiero como a una hermana. Tiene ángel y conecté con ella. Me dolió mucho verla así cuando nos despedimos, pero me alegra haber cantado con ella la primera y la última vez".

Pase lo que pase, he ganado un amigo: a Roi"

Si hay algo que también tenía claro es que no quería sentirse responsable de la expulsión de Roi: "No me lo habría perdonado, no lo habría superado". Lo cierto es que le vimos llorar en el primer pase de micros cuando vio cómo su amigo se lucía con la canción de Bruno Mars: "Bueno, la cara es el reflejo de las emociones de tu corazón". Hicieron muchas bromas, incluso soñaron con hacer un dúo musical, Presuntos nominados… "Pase lo que pase, he ganado un gran amigo con Roi".

Aunque no se arrepiente de nada, sí aclara algunas cuestiones sobre su actitud durante las primeras semanas: "Cada uno tiene su ritmo de adaptación, no todos reaccionamos igual. Al entrar me preguntaba qué hacía ahí, porque tenía claro que mis compañeros se lo merecían, pero yo no me sentía del todo seguro sobre mí. Por eso al principio preferí aferrarme a un estilo. Luego fui descubriendo que no era el camino, que debía arriesgar más y por eso elegí esta canción. Y en inglés. Una vez que entendí eso he sido más feliz".

A Cepeda le hemos visto componer. Y se le da muy bien. Le mostró a Amaia un tema y le propuso cantar el estribillo. Durante 'El Chat', Noemí le mostró un cover de su canción y él se emocionó: "Me quedé flipado como nunca en mis 28 años de vida. Era la primer vez que veía cómo alguien había hecho suyo algo mío porque le había gustado mi trabajo".

