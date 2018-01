'OT 2017', gala 11: los finalistas

16 ene 2018

Amaia

"Creéte negra y que te pese el culo", le decía Manu tras el primer pase. "Amaia del Bronx", apuntaba Vicky. "Estoy un poco afónica", confesó después de parar la canción en el segundo pase. "Pero si estaba muy bien, muy metida en la canción", susurró Noemí antes de que la navarra retomara el aliento para dejarles a todos con la boca abierta.

"Tengo que ser malota y cachonda. Creo que me voy a tocar mientras canto". Y se tocó, aunque realización se fuera hacia las bailarinas mientras la navarra recorría su cuerpo con las manos. Culo de negra no sé, pero de voz daba el pego total. Amaia es un espectáculo: como concursante de ‘reality’, con su sentido del humor y sus juegos de chiquilla inocente, y como concursante de 'talent', todo un prodigio. Estamos asistiendo a la mutación de la Amaia niña a la Amaia mujer, en directo, con todo lo que eso significa para ella y para los espectadores.

El vínculo que se ha creado entre la concursante y la audiencia tiene visos de ser eterno. Está siendo un momento duro para ella -"hora mismo no sé quién soy: si soy una u otra, o soy las dos a la vez"- pero la sinceridad con la que lo comparte con todos, con una espontaneidad que no se ha deformado con la fama, el éxito, el favoritismo del público o las máximas puntuaciones, nos hace estar seguros de estar asistiendo al nacimiento de una estrella.

Miriam

La leona que teme que descubran que no es tan fuerte. Alfred ha sido el que mejor ha captado la esencia de Miriam. Lo que parece su punto fuerte es, en realidad, su debilidad. Ha tenido un concurso con un repertorio difícil, se ha sentido un poco ‘en segundo plano’ frente a sus compañeros, ha luchado contra esa imagen de frialdad que no deja de ser un escudo.

Entre la técnica y la emoción, siempre ha elegido la técnica. Pero ha ido cediendo. En las últimas semanas, aunque por un lado se sintiera más sola, ha ido mostrándose más sonriente, más relajada. Y sigue siendo la que más cara de concentrada pone cuando cantan los demás en los pases de micros: Ana War ha sido siempre un libro abierto; Miriam parecía mirar con un escalpelo, mientras que ahora sus gestos nos hacen intuir que las disfruta más y las analiza menos. Su lucha contra el vibrato pasará a los anales de esta edición, máxime cuando ha sido una batalla ganada.

Alfred

Ya iba bien encaminado en el primer pase de micros, pero el segundo parecía insuperable. Su falsete en 'Sign of times', de Harry Styles, resultaba brillante. En la gala, sin embargo, parecía camuflado con unos coros excesivos. Le gustaba la canción y le gustaba la idea de salir a darlo todo, asumiendo las indicaciones que le habían marcado los profesores y que, desde hace unas semanas, respeta y mantiene en el escenario del programa.

Aquel Alfred que se negaba a cambiar ha pasado a la historia. Y es curioso cómo ha cambiado sin haber alterado su esencia: sobre todo cuando se sienta al piano o agarra la guitarra -o incluso el trombón, como hizo esta semana en un dúo con Amaia tras postularse para ir juntos a Eurovisión-.

Alfred es el hombre que vive la música, que la siente, la maneja para canalizar sus emociones: huir de ellas o entregarse a ellas, depende del momento y de sus fuerzas. Alfred es tan cantante como compositor, incluso productor, como predijo Joe Pérez Orive. Puede que no tenga una carrera muy comercial, pero será un carrerón.

Aitana

Su primer pase fue impactante, no porque fuera mejor que el segundo sino porque esa la carga de emoción, tanto en la voz como en la interpretación, pilló desprevenidos a los profesores. "¡Joder!" se le escapó por lo bajini a una Noemí que no podía disimular las lágrimas. Lo cierto es que en el segundo pase, Aitana dominó el desgarro que no quiso, o no pudo, controlar hasta entonces.

En la gala mantuvo el tipo, hasta que el dolor y la pena le afloraron por los ojos y la voz. Algo se remueve en sus tripas cada vez que llega al final de la canción, cada vez que asume lo que dice la canción. Como en el caso de Amaia, vemos en ella los estragos que la madurez provoca. La pérdida de la inocencia es un viaje sin vuelta. Doloroso, con cierto punto de angustia. Pero ese ‘ángel’ que la acompaña hará más dulce la travesía.

Seguro que también te interesa...

'OT 2017', gala 11: los siete magníficos

'OT 2017', galla 11: Roi, el expulsado

'OT 2017', gala 11: Ana War y Agoney, los nominados

'OT 2017', gala 11: los besos de Ana War y Jadel sobre el escenario

Cuando Pablo López fue triunfito y se enfrentó a Risto Mejide

Abraham Mateo, de estrella de Canal Sur a colaborar con 50 Cent