Vuelven a denegar el visado a Isabel Pantoja

13 feb 2018

El pasado jueves, Isabel Pantoja debía de coger un vuelo que la llevara hasta Miami para ofrecer un concierto en Estados Unidos y, días más tarde, otro en Puerto Rico. Sin embargo, a última hora, la embajada estadounidense le denegaba el visado.

Su sobrina Anabel pantoja hablaba abiertamente del tema y ponía sobre la mesa la teoría que todos teníamos en mente: los antecedentes penales de Isabel podrían ser los causantes de que Estados Unidos no le diera ese permiso para pisar su suelo y deleitar a sus seguidores.

No obstante, desde la productora y la organización de la gira 'Hasta que se apague el sol' llevan trabajando desde entonces para, al menos, poder salvar la fecha de Puerto Rico. Algo que parecía afactible pero que, tal y como ha publicado Look, no va a ser posible.

A Pantoja le han denegado, por segunda vez en una semana, el visado y se tendrá que quedar en suelo español. Además de no poder complacer a sus 'pantojers' del otro lado del charco, esta cancelación va a suponer una fuerte pérdida de dinero para Isabel y su familia.

Estaríamos hablando de unos 20.000 euros en billetes y alojamiento ya pagado, además del medio millón de euros que ya no percibirá al haberse cancelado los 'shows'.

Sin duda, un varapalo económico al que se suma el que acaba de sufrir en el terreno personal. Su tía Manuela Pantoja, 'La Chumina', madre de Chiquetete, acaba de fallecer.

