La respuesta de Gustavo González al comunicado de su exmujer

17 feb 2018

La todavía mujer de Gustavo González ha dicho basta. Cansada de que el paparazzi muestre de plató en plató su amor con Maria Lapiedra y exponga públicamente a sus hijos, Toñi ha emitido un comunicado con el que ha roto su silencio.

"En relación con las informaciones vertidas en el programa ‘Sálvame Naranja’ sobre las intenciones de Doña Antonia Guijarro de acudir al programa para ser entrevistada en relación a su situación personal con su esposo Don Gustavo González, me veo en la obligación de manifestar lo siguiente: Que dicha información es incierta y sin fundamento alguno, puesto que ni mi cliente ni yo misma hemos hecho manifestación alguna relacionada con la posibilidad de conceder ninguna entrevista. Que en la actualidad, ambos se encuentran inmersos en un proceso de divorcio, encontrándose en una fase delicada en la que está implicado toda la familia.", reza el comunicado.

Y a continuación pide respeto para ella y su familia por parte del colaborador: "Que tanto Doña Antonia Guijarro como su familia, a consecuencia de las contínuas apariciones televisivas de Don Gustavo González haciendo pública su relación extramatrimonial, y dando abundantes detalles sobre la misma, están sometidos a una gran exposición mediática que pueden causar daños difícilmente reparables. Por ello, les solicito en nombre de Doña Antonia Guijarro que pongan fin a especulaciones contrarias a sus deseos, que no es otro que la de preservar su intimidad y la de su familia”.

Hasta ahora, la mujer de Gustavo González ha sido la única que no ha hablado sobre todo lo ocurrido. Y parece que este comunicado no ha sentado muy bien al que pronto será su exmarido, que se ha pronunciado en otro programa de Mediaset.

"Creo que su comunicado es un error. No voy a entrar en más detalles. Lo respeto y yo también he cometido errores. Siempre he intentado no hablar de mi familia y las veces que la he mencionado ha sido sin querer", ha confesado el fotógrafo.

