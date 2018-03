2 mar 2018

La relación de Gustavo González y María Lapiedra no atraviesa su mejor momento. La colaboradora está cansada de escuchar testimonios de mujeres que afirman que el paparazzi ha mantenido relaciones con ellas mientras él estaba casado y mantenía una relación paralela con ella.

A pesar de que ella sostenga que detrás de uno de los testimonios se encuentra la exmujer de Gustavo que intenta boicotear su relación, en mitad de una publicidad ha decidido llamarle para mantener con él una discusión muy poco agradable. Aunque ante las cámaras ella se muestra confiada, gracias a Kiko Hernández que grabó a escondidas la conversación, hemos podido descubrir que no es tan bonito como ella lo pinta.

"Yo te he contado con todos los que he estado en estos ocho años y quiero que tú también seas sincero. Si me entero de que me has mentido voy a cortar contigo porque estoy cansada de tantas mentiras", ha gritado entre lágrimas María a Gustavo González, dejando claro que esta es su última oportunidad.

