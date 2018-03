20 mar 2018

"Orgulloso de tener unos hijos preciosos, deseando siempre tenerlos día a día, los amo mucho". Esas son las palabras con las que Jesé Rodríguez acompañó ayer, Día del Padre, dos imágenes disfrutando de sus hijos.

Unas imágenes que no tendrían nada de especial si no fuera porque, desde hace meses, su última ex y madre del pequeño de sus hijos, Aurah Ruiz, ha mantenido con él una guerra en las redes sociales sosteniendo que no se hace cargo del pequeño. Hay que recordar que Nyan nació prematuro y con unos problemas de salud que le han impedido salir del hospital en su corta vida.

Jesé, que ha tenido que soportar ataques en las redes sociales, animados por los comentarios de la extronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa', ha querido resarcirse y, a la vez, pasar tiempo con sus niños.

El delantero del Stoke City, que se ha mantenido cauto en esta batalla, rompiendo su silencio tan solo una vez, mediante comunicado y para anunciar el punto y final de su relación con Ruiz, quiso ayer mostrar al mundo que sí es un buen padre.

