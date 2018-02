22 feb 2018

La guerra entre Jesé Rodríguez y Aurah Garrido no cesa. Ahora, la extronista ha dado un paso más en su cruzada personal con su ex. Todo comenzó cuando compartió un Instagram Stories en el que reprochaba al padre de su hijo Nyan- que permanece ingresado en el hospital- que solo le hubiera visitado 7 minutos a pesar de haber pasado dos días en Madrid.

Jesé Rodríguez recibió el mensaje y respondió también públicamente y mediante la misma red social a la extronista. "Lo triste de todo es que nadie sabe la realidad y lo peor de todo es que sigue viviendo de su propia mentira. Tiempo al tiempo", escribió. Parece que su reacción enfadó más a Aurah, que rápidamente decidió hacer públicos los whatsapp del futbolista.

En los mensajes que ella hizo públicos, con algunas frases borradas, le echa en cara que aún teniendo los medios suficientes, no está ayudando a su hijo: "Pero sí tienes tiempo de fumar sisha. Ya no es que estés porque no estás si no que aún teniendo todos los medios para ayudar teniendo todos los medios, no lo has hecho y eso dice todo de ti hacia tu hijo. (Yo siempre hablo de tu relación con tu hijo y tu sólo hablas de mi relación contigo. La verdad es que tú y yo no tenemos relación ninguna y no me dejas otra evidencia de que TÚ NO HAS SUPERADO QUE LA RELACIÓN SE ACABÓ y que sólo nos une un bebé enfermo).

También le pide que se centre más en su hijo, que pregunte por él, en vez de preguntar solo por ella: "Estoy cansada de tus mensajes que me hacen pensar que no estás bien de tu cabeza y que no preguntes en ningún momento por tu hijo pero estés preguntando por mi vida privada".

Por el momento, Jesé no ha respondido a nada más, pero parece que la guerra pública que han iniciado no ha terminado y todavía queda algún que otro capítulo más... "Y si quieres ahora pongo lo tuyo… baja al mundo real", ha amenazado la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa'.

