Ejercicios para vagas (I): con esta rutina harás deporte sin darte cuenta

29 may 2017 VÍDEO: INÉS QUINTANAR / TEXTO: rAQUEL ALCOLEA

Confesión: nos cuesta mucho hacer ejercicio. No solo por falta de tiempo y de ganas, sino porque cuando hemos intentado seguir algún tutorial de fitness hemos acabado más deprimidas que motivadas. ¿Por qué? Pues porque en realidad lo que necesitamos es empezar desde cero. Y como no estamos dispuestas a tirar la toalla hemos pedido a "una de las nuestras" (una chica "no fit") y a una entrenadora personal que elaboren juntas para Mujerhoy una rutina de ejercicios fácil (pero fácil de verdad), rápida y que se pueda practicar a diario. Así, Nerea, bloguera de Corazón de maniquí, es nuestra chica "no fit" y Lola Pérez, directora de actividades de Zagros Sports, nuestra entrenadora personal. Y esta es la rutina que proponen (sigue el paso a paso en el vídeo que acompaña a este tema):

1. Ejercicio de cardio: subir escaleras. ¿Cuántas veces te han dicho que evites el ascensor para subir a tu oficina o a casa? "Si vives o trabajas en un quinto piso, no te pido que subas todos los pisos de golpe, sino que lo hagas progresivamente. Un día subes el primer piso y luego en ascensor y después irás aumentando progresivamente hasta que te cueste cada vez menos. Sube las escaleras siempre que puedas", propone Lola Pérez, de Zagros Sports.

2. Ejercicios de pecho y espalda. Practicar fondos en el suelo es complicado y hasta costoso, si no sueles hacer ejercicio a menudo. Pero si los haces apoyándote en la pared te resultará mucho más fácil. Puedes practicarlos en cualquier pared. Y cuando te pongas a ello, aconseja Lola, recuerda hacer tres series de 10 repeticiones cada una.

3. Abdominales. Puedes practicarlos mientras trabajas, conduces o incluso cuando viajas en transporte público. Para que sean efectivos, tal como aconseja la entrenadora personal, debes apretar el ombligo y meter hacia adentro el abdomen, pegando tu espalda contra el asiento. Haz dos series de 15 repeticiones cada una.

Si tomas como hábitos estas rutinas, estarás practicando ejercicio sin tener la sensación de que te estás esforzando. "Una de las cosas que más pereza me da cuando pienso en hacer ejercicio es el 'antes' y el 'después': desplazamiento, ducha, arreglarte, volver a casa... Por eso me resultan prácticos aquellos ejercicios que pueda hacer casi sin darme cuenta", confiesa Nerea, de Corazón de maniquí.