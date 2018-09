24 sep 2018 Mujerhoy

Blanca Suárez vive un momento profesional estupendo. La actriz, disfruta del éxito de la tercera temporada de 'Las chicas del cable' y se prepara para la prometedora cuarta temporada. Además, es uno de los rostros más solicitados por las marcas. Últimamente la hemos visto como imagen de un perfume, de una línea de cuidados faciales, una marca de maquillaje y ahora nos descubre el secreto de su mascarilla preferida.

La última novedad con la que la actriz ha revolucionado Instagram, además de las fotos familiares con la familia Casas, es con su mascarilla favorita: Black Láser Tacha.

El tratamiento que se realiza Blanca Suárez combina la aplicación láser con una mascarilla de carbón activo. Los beneficios de este tratamiento se centran en mejorar la calidad de la piel, lucir una piel tersa y luminosa y unificar el tono. Una de las ventajas que tiene es que puede aplicarse también durante los meses de verano a diferencia de la gran mayoría de los tratamientos fotorejuvenecedores. ¿Te atreves a probarlo tú también?

Lo mejor, es que después de esta sesión beauty para prepararse para los desfiles de Milán, también conocemos los maquillajes clave de la actriz.

Blanca Suárez ha presentado el beauty film Spygrammers, dirigido por Inés de León, y en el que, en clave de humor, Guerlain nos presenta su barra de labios Rouge G. Con un vestido tipo blazer en color negro y unas botas altas con estampado príncipe de Gales y plastificadas, de Jimmy Choo, la actriz se ha presentado ante los medios de comunicación (expectantes por las últimas imágenes en las que apareció con Mario Casas).

Blanca Suárez completaba su look con un moño informal bajo y con raya en el medio, y unos labios rojos muy sexys. El labial era el Rouge G nº 25 de Guerlain, un rojo clásico y sensual, bestseller de la marca. Como ya nos ha demostrado en más de una ocasión Blanca Suárez ha confesado que le encanta experimentar con el maquillaje. "A veces estoy en casa y soy peligrosa, me encanta probar cosas nuevas. Intento estar al tanto de las tendencias a través de las redes sociales y también de las revistas, pero también me gusta probar cosas que se me ocurren".

¿Saldría de casa sin maquillaje? "Sí, salgo por supuesto sin maquillaje y con gafas de sol, si voy a comprar el pan, pero lo habitual es que me maquille, me gusta maquillarme si quedo con mis amigos para cenar o tomar algo, y por mi trabajo estoy acostumbrada".

Blanca Suárez y sus cambios de look

En 2017 Blanca Suárez nos sorprendió con diversos cambios de look, el más llamativo fue su coloración en rubio platino. Este 2018 la actriz ha optado por un castaño con reflejos caobas y ha recuperado su melena larga gracias a las extensiones. Pero, ¿se cortaría el pelo? "Me gusta el pelo corto, pero tienes menos posibilidades y además después la transición hasta que te crece es muy larga. De momento no me planteo ningún cambio de look, ya he tenido bastantes".

En cuanto al maquillaje, Blanca Suárez también se atreve con todo, pero sus básicos son "las cejas y las pestañas, siempre las llevo arregladas. Ahora acudo a Lashes & go, allí me pongo también las extensiones". ¿Algún truco para llevar las cejas perfectas? “ No pasarte con las pinzas”.

Este año Blanca Suárez cumplirá 30 años y le hemos preguntado por sus cuidados básicos. "Limpiar bien la piel y también hidratarla. Estoy descubriendo que la base de la belleza es ésta. Además, desde pequeña uso a diario un tónico de rosas que me compra mi madre".

Y ¿Blanca Suarez hace operación bikini? "La verdad es que no, no tengo el concepto de verano, siempre suelo trabajar. Por mi profesión intento cuidarme todo el año, pero tampoco soy demasiado estricta".

Blanca Suárez está encantada con su trabajo para Guerlain, "me gusta mucho la belleza y estoy feliz de poder trabajar con marcas que siempre me han gustado". En el beauty film, además del Rouge G nº 25, Blanca Suárez lleva el fucsia Nº 888.

Blanca Suárez con el look completo: vestido tipo blazer en color negro y botas de Jimmy Choo. pinit

