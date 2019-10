1 oct 2019

Cuando se acerca la hora de asitir a un evento, fiesta o boda, siempre nos apresuramos a pensar en el vestido o look por el que apostaremos y casi siempre pasamos por alto el hecho de que un buen maquillaje puede salvar cualquier look y convertirlo en el más sofisticado al instante. Y para eso no hace falta un maquillaje súper atrevido o elaborado, sino que en ocasiones los looks beauty más sencillos son la clave del éxito. Esto es precisamente lo que nos demostraban ayer nuestras dos fashionistas favoritas, durante la fiesta de Dua Lipa en Madrid, por la presentación del nuevo perfume de YSL.

Un evento en el que pudimos ver muchos rostros conocidos y algunas de las apuestas de looks de invitada y de noche más acertadas e inspiradoras para esta nueva temporada. Pero en el que sobre todo, vimos como los looks beauty más naturales de la gala se llevaron todo el protagonismo. Pero eso sí, con los smokey eyes y los eyeliner como claros protagonistas.

Ese fue el caso de Alice Campello y Alba Díaz, y es que ambas apostaron por acernos toda una demostración de cómo un simple eyeliner, un rostro luminoso y unos labios glossy, pueden acabar convirtiéndote en la elegancia personificada.

En este caso, Alice Campello prefirió intensificar la luminosidad del rostro con iluminador en los puntos clave y resaltar ese efecto bronceado que aún le queda del verano con polvos bronceadores en la zona alta de los pómulos, la sien y la parte baja de la mandíbula.





¿El toque estrella? Un eyeliner negro, un ligero toque de sombra en un tono oscuro en la parte inferior de las pestañas y su labial color nude con efecto glossy. ¡Un maquillaje de diez!

Alba Díaz también se decantó por lucir un eyeliner para ampliar la mirada y también recurrió al iluminador en los puntos clave para conseguir ese efecto de buena cara y de rostro luminoso.

Para los labios no dudó en recurrir a un tono natural y algo rosado también con brillo ¿El resultado? Un look beauty súper natural, sencillo y a la vez sofisticado.

lba Díaz compartía en stories su look beauty poco antes de asistir a la fiesta de YSL en Madrid. pinit Instagram.

Y hemos podido fichar de qué labial se trataba en stories. Esta vez se ha decantado por el Bálsamo labial Volupté Tint in Balm Yves Saint Laurent, que podrás encontrar en la web por 28,80 euros.

Bálsamo labial Volupté Tint in Balm Yves Saint Laurent, 28,80 euros. pinit YSL.

¿Preparada para copiar estos looks beauty en tus próximos eventos?