Sus mejores looks siguen demostrando que es un icono de estilo, por no hablar de que utiliza el perfume floral con el mejor olor y la mejor crema antiedad y multiusos más vendida de Primor. Tenemos muy claro que Isabel Preysler no decepciona cuando hablamos de belleza, y aunque solo hemos mostrado una pequeña parte del neceser y de los trucos de la socialité, podríamos seguir hablando de ello día y noche.

Pero lo cierto es que aún con todo el perfeccionismo que le caracteriza, hemos encontrado algunos errores de maquillaje que nosotras también hemos cometido alguna vez en la vida y que, sin duda, te ponen más años encima. Cualquier mínimo detalle marca la diferencia y una mala elección de color o un exceso de producto podría estropearlo todo.

A Isabel Preysler también le ha jugado malas pasadas el maquillaje, y aunque ha sido en muy pocas ocasiones y tenemos la certeza de que siempre aplica los trucos más rejuvenecedores para estar siempre perfecta, hemos detectado el beauty drama para no volver a tropezar con la misma piedra. ¡Dentro looks!

No podemos empezar con otro que con este clásico que un tiempo pareció estar de moda para presumir de morenito pero que es una mala elección del color. A todas nos ha pasado: no cambiamos el tono del corrector antiojeras (mira aquí cómo usarlo correctamente) aunque ya hayamos conseguido un bronceado marcado después de pasar por la playa.

El resultado es un auténtico cuadro de Picasso. Se crea una especie de antifaz blanco que contrasta fuertemente con la base o peor aún, con el colorete, y no queda nada natural. Recuerda siempre elegir solo un tono más claro que el tuyo habitual. Isabel Preysler también vivió este episodio y lo único que podemos apreciar es que, sin duda, consiguió borrar las ojeras. ¿Te ha pasado?

Seguimos con otro de los errores de maquillaje más comunes: el exceso de brillo. Está bien iluminar el rostro, es uno de los trucos más usados para rejuvenecer la piel. Pero un exceso de productos luminosos podría estropearlo todo. Imagina utilizar un sérum iluminador, una crema iluminadora, una base de maquillaje iluminadora y para rematar, un iluminador.

No sabemos si fue lo que le pasó a Isabel Preysler pero en esta imagen parece sacada del Museo de Cera. Para evitarlo, combina cosméticos que matifiquen la piel y sobre todo, aplica el highlighter solo en los punto estratégicos de la cara. (Descubre aquí el manual de uso correcto del iluminador). Puede que elegir una base tan cubriente también propiciase este look de belleza que nunca olvidaremos.

Terminamos con los errores de maquillaje más comunes que cambian el tamaño de los ojos. Y en esta foto más reciente, Isabel Preysler parece cumplirlos todos: elegir el tono negro para el delineador y pintar todo el ojo, tanto en la parte del párpado como en la línea del agua. La mejor opción es utilizar tonos más suaves como el marrón y sobre todo, no bordear toda la mirada, sino abrirla dejando libre el contorno bajo de los ojos y dando un toque de máscara.