10 feb 2020

Ya comenzamos a notar la llegada de la primavera, y a todas nos apetece un cambio de look que nos renueve de cara a la nueva temporada. Las famosas no son ajenas a este sentimiento de renacimiento y de hecho ya hemos visto a varias presentar nuevos cortes o colores de pelo que nos han impactado. Las Kardashian son habituales en este tipo de maniobras estéticas, pero no nos esperábamos este movimiento de Khloé Kardashian. Tras muchos años militando en las filas de las rubias, ha vuelto a su color oscuro original con una melenita castaña que no sabemos si nos termina de convencer. Aunque sea súper tendencia.

Khloé Kardashain estrenó su cambio de look en el 'babyshower' de su mejor amiga Malika. pinit

Ya nos lo había avisado días antes: Khloé Kardashian estaba barajando seriamente volver al bronde, esa cálida mezcla entre castaño y rubio que tanto le gusta. Por eso, la celebración del 'babyshower' de su amiga Malika, en un espacio decorado en tonos marrones, caramelo y crema, se le presentó como la ocasión ideal para teñir su pelo a juego. de hecho, la ex rubia Kardashian se presentó con un traje marrón que se confundía totalmente con la decoración.





Khloé Kardashian llevóa la fiesta de Malika un look totalmente entonado en marrones. pinit

La verdad es que nos ha sorprendido mucho el color que ha elegido Khloé Kardashian, porque no es ni castaño ni exactamente bronde, sino un tono oscuro bastante mate, que tiene que buscar un poco de alegría en unas mechas noventeras bastante escandalosas. El color es bastante retro y puede tener gracia en las adolescentes que no han vivido los años 90, pero no sabemos si funcionan igual de bien en una mujer que probablemente también las lució en su día. ¿Vosotras qué opináis? ¿Recuperaríais los looks de vuestra adolescencia?