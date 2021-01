20 ene 2021

Ya te lo avisamos, entre los cortes de pelo que se van a llevar en 2021 se encuentran diferentes versiones del corte bob y cada vez son más las famosas que se unen a ellas por muchos motivos. Alguno de ellos son su efecto favorecedor y rejuvenecedor y su aporte de volumen a aquellas que tienen el pelo fino. El corte carré es perfecto para este tipo de cabello, además del collaborne cut, la versión del bob menos arriesgada que favorece a todo el mundo. Estos dos últimos los ha probado Phoebe Dynevor, la protagonista de Los Bridgerton, quien ha demostrado lo bien que sienta.





VER 12 FOTOS Así de guapos son en la vida real los actores de Los Bridgerton

La fiebre de la serie de Los Bridgerton ha traspasado fronteras consiguiendo un gran éxito entre el público femenino y dejando un vacío victoriano a todas aquellas que han terminado la primera temporada y que se puede llenar con estas series y películas. Sus personajes son un fenómeno de masas y la actriz Phoebe Dynevor, que interpreta a Daphne, el papel protagonista, es ya un icono en el mundo de la moda y la belleza. Sus looks tanto 'beauty' como 'fashion' ya están empezando a ser copiados y desde la redacción ya hemos fichado sus cortes de pelo.

Fue en 2017 cuando Phoebe dejó atrás la melena larga que llevaba casi a la mita de la espalda y apostó por uno de los cambios de looks más vistos: un long bob a la altura de la clavícula que recibe el nombre de collaborne cut. Se trata de la versión del corte bob menos arriesgada y por la que todas optan cuando quieren cambiar de look y acertar seguro. Ella escogió llevarlo con unas ondas desenfadadas y muy naturales y con la melena peinada hacia un lado. Y sí, le quedaba de maravilla.

Un año después, la actriz se animó y cortó ligeramente sus puntas para disminuir el largo de sus bob. Un corte que fue una pequeña transición al que ha sido, sin duda, su mejor cambio de look: un short bob casi tipo carré que le sentaba de lujo. En la actualidad, Phoebe se ha dejado crecer el pelo y lleva una media melena más larga, suponemos que por exigencias del guion, que le aporta más peso y no favorece tanto a su pelo fino. Los corte bob anteriores añadían volumen y movimiento y dejaban claro que no hay mejor cambio de look que este.